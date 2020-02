Cattolica Assicurazioni aderisce al patto CAR sulle azioni di Ubi Banca

Cattolica Assicurazioni ha annunciato di essere stata accettata dal Comitato CAR (Comitato Azionisti di Riferimento UBI) relativamente all’adesione al patto parasociale di consultazione avente ad oggetto azioni di UBI Banca.

"Si rende noto che in data odierna Cattolica Assicurazioni ha ricevuto accettazione da parte del Comitato CAR, Comitato Azionisti di Riferimento UBI, relativamente all’adesione al Patto parasociale di consultazione avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A". È quanto si legge in un comunicato ufficiale diramato dalla Compagnia questa sera.

"Si rende inoltre noto - prosegue la nota - che Cattolica ha aumentato, tramite acquisti sul mercato azionario effettuati nel corso delle ultime due settimane a seguito della decisione presa dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni in data 13 febbraio, la partecipazione detenuta in UBI S.p.A. dal precedente 0,50% (posseduto da lungo tempo) sino a raggiungere l’1,01%, superando così la soglia dell’1% prevista dal Patto per la nomina di un membro nel suddetto Comitato Azionisti di Riferimento (CAR)".