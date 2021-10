Cattolica, Buffett aderisce all'Opa e Generali raggiunge il 42% del capitale

Cattolica, Warren Buffet aderisce all'Opa di Generali

Warren Buffet ha aderito all'Opa di Generali su Cattolica. È quanto risulta all’agenzia stampa Radiocor. L'Offerta, che è iniziata il 4 ottobre e terminerà il 29 ottobre, vede dunque un'adesione di peso. Sia per la quota - Buffett è accreditato di poco meno del 7% (era al 9% ma poi si è diluito) - sia soprattutto per la sua aurea di guru della finanza, ben descritta dal soprannome “oracolo di Omaha”. Pur avendo con la sua Bershire la quota Cattolica in carico a oltre 7 euro, Buffet ha comunque venduto all'Offerta Generali, ritenendo dunque il prezzo adeguato.

Grazie all'adesione della Berskshire ora la quota che Generali detiene in Cattolica supera il 42% del capitale. Secondo i dati di Borsa italiana, nella seduta odierna sono stati apportati in adesione all'Opa, 15.824.260 titoli, portando il dato complessivo dall'inizio dell'operazione a 43.174.692 azioni (ieri era pari a 27.350.432). Generali è già titolare del 23,67% di Cattolica.

Come spiega l’Ansa, tra i pacchetti rotondi che aspettano una collocazione figura quello del 3,7% della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, presieduta da Mario Cera, il legale che per conto di Cattolica negoziò, nel giugno del 2020, l'ingresso delle Generali nella compagnia veronese, allora bisognosa di capitali. La Fondazione, che allineato il pacchetto ai 6,75 euro dell'Opa, aspetta la valutazione dell'advisor Vitale & Co.

Se, come molti scommettono, anche l'ente dovesse dire sì, a Generali mancherà meno del 4% per arrivare a quota 50%, consentendo al Leone di chiudere senza un ritocco e segnando un punto a favore dell'ad Philippe Donnet, la cui riconferma è al centro di uno scontro tra Mediobanca e i soci privati Francesco Gaetano Caltagirone (oggi salito al 6,62%), Leonardo Del Vecchio e Fondazione Crt. Per ora il mercato sta tenendo duro, con il titolo che si e' sempre mantenuto sopra il prezzo d'opa.

Ma l'adesione di Buffett non gioca a favore, come dimostra la flessione dell'1,1% registrata da Cattolica in Borsa, dove le azioni sono scese per la prima volta da lungo tempo sotto i sette euro, a quota a 6,95 euro.