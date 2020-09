Cattolica, ok dell'Ivass alla trasformazione in Spa. Boom in Borsa

Disco verde dell'Ivass alle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea del 31 luglio e allo statuto della società per azioni di Cattolica Assicurazioni, modifiche che avranno efficacia dal primo aprile 2021. Entra quindi nella fase esecutiva l'accordo siglato a fine giugno con Generali per il rafforzamento patrimoniale della compagnia, dice una nota della compagnia scaligera.

Il Leone entrerà nel capitale di Cattolica, tramite un aumento di capitale riservato, con il 24,4% diventando il primo azionista e stringerà una partnership strategica in alcuni settori chiave (la trasformazione del gruppo scaligero in Spa era una delle condizioni per l'accordo).

Immediata la reazione di Piazza Affari che ha accolto con favore il via libera dell'authority che vigila sul mercato assicurativo. Il titolo balza del 4,52% a 5,11 euro. A partire dall'iscrizione delle delibere assembleari nel registro delle imprese inizieranno a decorrere i termini per l'esercizio del recesso, il cui prezzo, fissato in 5,47 euro, resta ancora al di sopra dei corsi di Borsa del titolo.