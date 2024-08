Cdm, via libera alla nomina di Daria Perrotta: ecco chi è la prima donna alla guida della Ragioneria generale dello Stato

Daria Perrotta indicata dal Consiglio dei ministri come nuovo Ragioniere generale dello Stato

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla nomina di Daria Perrotta come nuovo ragioniere generale dello Stato. Lo ha reso noto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Cdm. "Si tratta della prima donna a ricoprire questa carica", ha spiegato Giorgetti. Dopo il via libera del Cdm, la sua nomina dovrà essere sottoposta al parere della Corte dei Conti, passaggio obbligato affinché il lavoro della nuova Ragioniera abbia inizio.

Mef, Giorgetti: "Perrotta è brava, fatto peccato mortale? Sì"

"Se la ragioniera non arriva dalla Corte dei conti o dalla Banca d'Italia ho compiuto un peccato mortale? Ok, ho compiuto un peccato mortale. Siccome è brava, lo dicono tutti, ho pensato di indicarla. Tra l'altro ha lavorato anche con governi di altro colore. Se quelli delle opposizioni volevano fare una polemica dovevano cercare un altro terreno". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti interpellato dopo il Cdm sulle polemiche relative alla nomina della nuova Ragioniera Generale dello Stato.

Chi è Daria Perrotta

La nomina di Daria Perrotta alla Ragioneria generale dello Stato ha sollevato non poche polemiche e anche qualche malcontento. Già alla guida dell'ufficio legislativo del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, Perrotta è la prima donna a ricoprire questo incarico. Classe 1977, la futura Ragioneria Generale vanta un curriculum di tutto rispetto. Oltre alla doppia laurea in Scienze Politiche e in Giurisprudenza, e all'aver completato un corso di specializzazione in Econometria applicata, Perrotta è stata anche Sostituto Procuratore Generale alla Corte dei Conti. In seguito, ha lavorato alla Commissione Bilancio di Montecitorio e ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto a Palazzo Chigi quando Roberto Garofoli era sottosegretario alla presidenza nel governo Draghi.

Perrotta prende il posto di Biagio Mazzotta alla Ragioneria generale dello Stato, il quale, dopo aver lasciato il suo incarico, sarà nominato presidente di Fincantieri, succedendo a Claudio Graziano, scomparso recentemente.