Cdp Equity, Giovanni Gorno Tempini è il nuovo presidente

Il Consiglio di Amministrazione di CDP Equity, riunitosi il 2 aprile 2020, ha cooptato Giovanni Gorno Tempini (attualmente Presidente di CDP) in qualità di nuovo Presidente di CDP Equity. Gli altri consiglieri sono Pierpaolo Di Stefano (Amministratore Delegato) e Ilaria Bertizzolo (Consigliere).

Giovanni Gorno Tempini Giovanni Gorno Tempini è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti SpA dal 24 ottobre 2019, Presidente di CDP Reti SpA dal 28 novembre 2019 e Presidente di CDP Equity SpA dal 2 aprile 2020. Presiede il CdA di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – e fa parte del Consiglio di Amministrazione di Avio Spa, entrambe quotate nel segmento Star di Borsa italiana.

È membro del CdA dell’AIRC/FIRC (Associazione e Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro), del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide Merloni, della Giunta di Assonime e del Consiglio Generale di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital).

Insegna all’MBA Program della SDA Bocconi School of Management e all’Università L. Bocconi di Milano, in qualità di professore a contratto. È stato inoltre docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia e all’Università LIUC di Castellanza (Varese). In precedenza, è stato Presidente di Fondazione Fiera Milano e Consigliere di amministrazione dell’Università LUISS (luglio 2016-luglio 2019). È stato inoltre nel CdA di Intesa Sanpaolo Spa e di Willis Towers Watson Spa (aprile 2016- novembre 2019).

Ha ricoperto il ruolo di Industry Advisor per l’Italia per il Fondo di Private Equity Permira e di Senior Advisor di Partners Spa. Da maggio 2010 fino a luglio 2015, ha assunto la carica di Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti SpA e di CDP Reti Spa (dicembre 2014-luglio 2015). È stato inoltre Presidente del Fondo Strategico Italiano (agosto 2011-luglio 2015).

Nel corso della sua attività professionale è stato anche Direttore generale e Consigliere d’amministrazione del Gruppo Mittel, Vice Presidente di Sorin Spa, Presidente di Hopa Spa e membro del Consiglio di gestione di A2A Spa. Tra il 2001 e il 2007, ha ricoperto diversi ruoli all’interno del Gruppo Intesa San Paolo, in particolare, dal 2001 al 2005, l’incarico di responsabile dell’attività di Investment Banking e di Finanza Strutturata e di Amministratore delegato di Banca Caboto - ora Banca IMI) e, dal 2006 al 2007, di responsabile della Finanza e Tesoreria del Gruppo.

Negli anni ha assunto la carica di Presidente della “Commissione Tecnica per la Finanza" di ABI- Associazione Bancaria Italiana e di Consigliere di Borsa Italiana S.p.A., MTS- European Bond Exchange, EuroMTS, ISDA-International Swaps and Derivatives Association e AIFI-Associazione Italiana Private Equity e Venture Capital. Ha iniziato la sua carriera in JP Morgan nel 1987 nel settore di Global Markets, ricoprendo diversi incarichi direttivi a Milano e Londra, con responsabilità in Italia e EMEA. Giovanni Gorno Tempini si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Luigi Bocconi di Milano nel 1987.