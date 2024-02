Cdp, via libera alla commissione di sorveglianza: i nomi

La commissione di sorveglianza su Cdp finalmente prende forma. Dopo oltre 500 giorni di proroghe per l'organo di controllo sull'operato della Cassa, il Senato ha votato i membri della sua competenza. Da Fratelli d'Italia arriverà il presidente dei senatori Lucio Malan mentre la Lega, come riportato da MF-Milano Finanza, ha selezionato Stefano Borghesi, componente della commissione Finanze e tesoriere del Carroccio a Palazzo Madama. Confermata anche l'anticipazione di questo giornale sul nome del forzista Dario Damiani, membro della commissione Bilancio e relatore, recentemente, di manovra e decreto Superbonus.

Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico ha scelto Nicola Irto, membro della commissione Ambiente e segretario regionale del Pd in Calabria: su di lui hanno convergono anche i voti del Movimento Cinque Stelle, che riceverà il favore alla Camera con il voto dei dem sul candidato pentastellato Gianmauro Dell'Olio, vicepresidente della commissione Bilancio di Montecitorio. Quattro sono anche i membri supplenti nominati dal Senato: Giorgio Maria Bergesio (Lega), Claudio Lotito (Forza Italia), Mario Alejandro Borghese (Maie) e Aurora Floridia (Avs). Questa mattina toccherà alla Camera, che esprimerà i quattro nomi di sua competenza con le urne aperte dalle nove e mezza. Da Montecitorio verranno i restanti due nomi di Fratelli d'Italia, tra cui quello del presidente che, secondo voci di corridoio raccolte in Transatlantico, potrebbe essere Carlo Maccari, segretario della commissione Affari sociali e coordinatore del partito in Lombardia.

L'altro candidato del partito di via della Scrofa potrebbe essere l'ex presidente di Confartigianato Moda Fabio Pietrella, membro della commissione Attività produttive e della commissione Politiche dell'Unione europea in sostituzione della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella. Per la Lega, invece, il nome della Camera è quello del vice-capogruppo del Carroccio a Montecitono, Domenico Furgiuele, componente della commissione Trasporti. Dai Cinque Stelle, come detto, Dell'Olio. Chiusa la pratica in Parlamento, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e il presidente della Corte dei Conti nomineranno i quattro membri laici della commissione: tre del Consiglio di Stato e uno della Corte. I membri laici possono essere rinnovati se non hanno assunto altri incarichi nel frattempo.