Mercoledì, 13 gennaio 2021 - 16:57:00 CDP: via libera dell’Ue per l’acquisto di Refinitiv da London Stock Exchange Di Stefano (CDP): “In questo modo CDP sarà presto azionista di Euronext per una quota del 7% e avrà un ruolo centrale nello sviluppo di Piazza Affari”

Cassa Depositi e Prestiti: Pierpaolo Di Stefano sul via libera dell’Ue sull’acquisto di Refinitiv da parte del London Stock Exchange In merito al via libera dell’Unione Europea sull’acquisto di Refinitiv da parte del London Stock Exchange, Pierpaolo Di Stefano - Chief Investment Officer di CDP - dichiara: “Oggi si completa un’ulteriore tappa del percorso di acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext. In questo modo CDP, attraverso CDP Equity, sarà presto azionista di Euronext, il principale mercato finanziario e borsa valori nell'Eurozona, per una quota di circa il 7%, al pari del partner francese Caisse des Depots. CDP Equity diventerà così investitore strategico e di lungo periodo di Euronext, con la finalità di supportare la nascita e lo sviluppo di un mercato unico europeo dei capitali, grazie anche all’importante valore aggiunto che Borsa Italiana saprà dare. Inoltre, CDP avrà un ruolo centrale nella definizione del futuro sviluppo di Piazza Affari, sia in termini di strategia e innovazione del mercato mobiliare in un’ottica di supporto allo sviluppo delle imprese e dell’economia nazionale, sia di sviluppo pan-europeo della piattaforma MTS, nonché delle attività post trading del gruppo e del programma Elite”.