Cdp, volano utili e ricavi grazie a Eni. L’Ad: “Investiamo 28,5 miliardi"

Cdp, l'utile netto decolla grazie a Eni

Cdp ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto consolidato di oltre 3,7 miliardi di euro, in forte miglioramento rispetto agli 1,4 miliardi del primo semestre 2021. "L’incremento", sottolinea una nota, "è riconducibile in gran parte al risultato di Eni (+1,7 miliardi rispetto al primo semestre 2021)". Il risultato di pertinenza della Capogruppo si è attestato a 2,8 miliardi di euro (+2,6 miliardi rispetto al primo semestre 2021). Il Gruppo ha impegnato risorse per 11,5 miliardi di euro, in linea con il primo semestre del 2021 (11,6 miliardi di euro). Il livello degli investimenti attivati è di 28,5 miliardi di euro, con un effetto leva di 2,5 volte le risorse impegnate grazie all’attrazione di capitali addizionali.

Il cda ha approvato oggi nuove operazioni (finanziamenti, rinegoziazioni e altre risorse) per oltre quattro miliardi di euro, di cui un miliardo dedicato al sostegno delle imprese colpite dalla crisi geopolitica ed energetica In linea con il Piano Strategico 2022-2024 ha inoltre varato la Policy ‘Diversità, Equità e Inclusione’. A giugno era stata approvata la prima Policy generale di finanziamento responsabile.

"In un contesto internazionale che sta generando incertezza sulle prospettive di crescita a livello nazionale ed europeo, anche grazie ai risultati positivi di questo primo semestre CDP continua a garantire il suo sostegno al tessuto produttivo italiano. Come conferma il pacchetto di misure da 4 miliardi approvato a favore dell’economia reale”, dichiara il presidente Giovanni Gorno Tempini che sottolinea anche la forte attenzione che Cassa dedica alle persone e alla loro unicità: “Un altro segnale concreto in questa direzione arriva dalla prosecuzione del percorso delle nuove policy come previsto dal Piano Strategico 2022-2024, con l’approvazione in Consiglio di Amministrazione della nuova Policy su Diversità, Equità e Inclusione, che definisce i principi ispiratori e le modalità operative per promuovere questi valori nell’ecosistema di Cassa”.

“I risultati positivi di questo primo semestre, in un periodo complesso da un punto di vista geopolitico e climatico, mostrano come Cassa stia proseguendo con determinazione verso gli obiettivi del Piano Strategico 2022-2024, cominciando a raccogliere i frutti del suo impegno sia in merito alle iniziative di business sia rispetto all’impatto generato sulla collettività”, evidenzia l’amministratore delegato e direttore generale Dario Scannapieco. “Con 11,5 miliardi di euro di risorse impegnate e 28,5 miliardi di investimenti complessivamente attivati a favore di imprese, infrastrutture, Pa e cooperazione internazionale, CDP rafforza il ruolo di istituzione al servizio della crescita del Paese. Inoltre, anche grazie all’attività di advisory e al lancio della piattaforma ‘Capacity Italy’, prosegue il percorso avviato da Cassa per offrire alle amministrazioni centrali e locali un sostegno concreto alla realizzazione del Pnrr”, conclude.