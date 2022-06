Cessione Milan, Gazidis incassa: bonus da 20 mln sulla vendita della società

Cessione Milan a Rebird, per Gazidis in arrivo un "premio" milioniario

Non finiscono i colpi di scena sulla cessione del Milan dal fondo Elliott a Rebird. Questa volta, al centro del vortice mediatico, c'è il numero uno del club rossonero: Ivan Gazidis. L'amministratore delegato, in virtù degli accordi sottoscritti al momento dell'arrivo a Milano, potrà beneficiare di una somma rilevante dall'operazione.

LEGGI ANCHE: Cessione Milan, Blue Skye attacca ancora: "Elliott ha agito con inganno"

In particolare, l'accordo fra l'ex Arsenal e il Milan, prevede infatti che Gazidis possa incassare il 5% sulla plusvalenza della cessione del club. Secondo quanto riportato da Verità&Affari, avendo Elliott investito circa 800 milioni di euro, con una valutazione di vendita da 1 miliardo e 230 milioni, all'attuale ad spetterebbero circa 20 milioni di euro. Una sorta di premio per la stagione appena passata: il Milan è tornato in Europa, ha vinto lo scudetto, ed evidentamente aumentato il valore aziendale.