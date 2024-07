Cina, il dollaro detta legge sullo yuan: possibile svalutazione della moneta?

La forza del dollaro rinnova le pressioni al ribasso sullo yuan

La People's Bank of China (PBoC) ha in pratica fissato il tasso di cambio tra yuan e dollaro USA (USDCNY) negli ultimi 12 mesi. Con la persistente forza del dollaro USA, la maggior parte delle valute si è indebolita nei confronti del dollaro molto più del limitato movimento registrato dal CNY. Di conseguenza, il CNY si è rafforzato rispetto al paniere di valute ponderate per il commercio (il cosiddetto paniere CFETS).

Sebbene alcuni operatori di mercato possano usare questo dato come motivo per un'imminente svalutazione una tantum dello yuan (simile a quella del 2015), è importante notare che la competitività commerciale della Cina è attualmente al livello più alto degli ultimi 10 anni. Grazie a un'inflazione molto più bassa rispetto a quella dei suoi partner commerciali, il tasso di cambio effettivo reale (REER) della Cina è attualmente al livello più basso degli ultimi 10 anni. Se si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione per deflazionare i tassi di cambio nominali, il REER cinese è il più debole dal periodo della crisi finanziaria globale. Il volume delle esportazioni è cresciuto in modo robusto, il che implica che la forza nominale del CNY rispetto alle valute dei partner commerciali non dovrebbe essere una preoccupazione.

È vero che l'aumento dei differenziali di rendimento con gli Stati Uniti ha esercitato pressioni sull'USDCNY. Sebbene le eccedenze commerciali e delle partite correnti della Cina continuino a essere consistenti, gli esportatori non hanno necessariamente riportato dollari nel Paese. I dati dei regolamenti netti in valuta estera mostrano chiaramente che la domanda di valuta estera è aumentata, anche se non ha raggiunto un livello paragonabile a quello del 2015. Durante la prima metà del 2023, la PBoC ha lasciato che il renminbi si deprezzasse rispetto al dollaro USA, ma ha iniziato a limitare il movimento della valuta a un intervallo molto stretto nella seconda metà del 2023. Senza la gestione valutaria delle autorità, la debolezza del renminbi sarebbe probabilmente paragonabile a quella di altre valute asiatiche.

Perché le autorità cinesi hanno resistito al deprezzamento? Un'ipotesi è che la PBoC non voglia che il renminbi si indebolisca oltre un certo livello psicologico rispetto al dollaro USA. Il superamento di tale livello potrebbe erodere rapidamente la fiducia dei residenti cinesi e portare a nuovi deflussi di capitale come nel 2015. La recente forte domanda di oro da parte degli investitori retail è una manifestazione del desiderio di diversificazione dagli investimenti basati sul CNY. I bassi tassi di interesse e la debolezza del mercato immobiliare hanno già da tempo limitato le scelte di investimento finanziario interno degli investitori cinesi, aumentando le pressioni di deflusso dei capitali.

Un'altra ragione per non lasciare che il renminbi diventi troppo debole rispetto al dollaro USA è il rischio che i partner commerciali applichino restrizioni commerciali. L'ultima volta che la Cina è stata designata come manipolatore di valuta è stato nel 2019, durante la presidenza Trump, dopo che il renminbi si era indebolito in risposta all'imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti. Con le elezioni americane alle porte, la Cina non può permettersi di correre questo rischio, soprattutto se si considera che quest'anno sta cercando di utilizzare le esportazioni per trainare la crescita economica. Naturalmente, il rischio di deprezzamento resta in agguato se Trump dovesse essere eletto e imporre ingenti dazi come da campagna elettorale. I fautori di un'imminente svalutazione del CNY sostengono che la Cina debba allentare ulteriormente la propria politica monetaria per sostenere la domanda interna e uscire dalla trappola della deflazione. Una riduzione dei tassi d'interesse in Cina significherebbe un differenziale ancora più ampio con gli Stati Uniti.

Tuttavia, non ci aspettiamo tagli significativi dei tassi da parte della PBoC, poiché considera le difficili condizioni finanziarie esterne come un dato di fatto. La PBoC non vuole assolutamente che la sua azione aumenti la pressione sulla valuta. Tuttavia, potrebbe iniziare ad allentare la presa quando la Fed inizierà a tagliare i tassi. A nostro avviso, la politica fiscale e quella immobiliare sono più importanti per sostenere la domanda interna e il sentiment. L'ultima dichiarazione del Politburo suggerisce che le autorità vorrebbero premere sull’acceleratore in ambito fiscale anticipando l'emissione di obbligazioni. Il linguaggio sulla “flessibilità” della politica monetaria è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al passato. Una buona notizia è che le autorità cinesi hanno finalmente fissato una data per il Terzo Plenum, un'occasione per un congresso nazionale incentrato sulla politica strutturale. Questa potrebbe essere l'occasione per introdurre misure strutturali che aiuterebbero a sistemare le finanze degli enti locali e a risollevare i consumi.

*Emerging Markets Economist di J. Safra Sarasin