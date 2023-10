Auto, Stellantis sbarca nell'elettrico cinese: 1,5 mld per il 21% di Leapmotor

Stellantis sbarca nel mercato elettrico cinese: ecco il nuovo maxi accordo

Stellantis sbarca nel mercato elettrico cinese, investendo 1,5 miliardi di euro per acquistare il 20% del costruttore Leapmotor. "Facendo leva sui punti di forza di entrambe le aziende, Stellantis e Leapmotor - si legge in una nota - hanno deciso di creare una partnership strategica a livello internazionale, che mira a creare un polo di eccellenza per la mobilità elettrica altamente competitivo ed efficiente in Cina e nel resto del mondo".

Le due aziende intendono costituire la joint venture Leapmotor International, "con l’obiettivo di accelerare e ampliare le vendite di prodotti ad alta tecnologia a prezzi contenuti di Leapmotor in tutto il mondo, facendo leva sulle risorse e il know-how commerciale di Stellantis nel mondo".

Leapmotor - si sottolinea - "è una delle aziende cinesi leader in campo tecnologico e vanta la più rapida crescita nel settore dei veicoli a nuova energia (NEV - new energy vehicle), con un modello di integrazione verticale esclusivo e un’ampia gamma di capacità interne a livello di ricerca e sviluppo e produzione". Con questo investimento - si legge nella nota - Stellantis diviene "un importante azionista ottenendo due posti nel Consiglio di Amministrazione".

Con questo investimento - che porterà Stellantis ad avere una quota di poco superiore al 21% - il gruppo si garantirà un ruolo chiace in Leapmotor, costruttore concentrato sul mercato di fascia medio-alta, quello in più rapida crescita in Cina, dove il brand ha consegnato circa 111.000 vetture elettrficate nel 2022. Ma nei prossimi tre anni, si spiega nella nota, il piano di prodotti di Leapmotor andrà a coprire l’intera gamma dei segmenti da A a E, basandosi su un’esclusiva architettura tecnica con tre piattaforme altamente scalabili con propulsori Bev e Range Extender per EV.

"Leapmotor è stata la prima azienda al mondo di veicoli elettrici a implementare la tecnologia Cell-to-Chassis su larga scala e la sua nuova architettura elettrica ed elettronica Leap 3.0 a controllo centralizzato “Four-Leaf Clover” consente una coordinazione perfetta e la massima efficienza tra tutti i componenti principali dei veicoli elettrici intelligenti. L’esclusivo modello di integrazione verticale dell’azienda massimizza la scalabilità, consentendo a Leapmotor di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti" conclude la nota.