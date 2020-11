Cina, vendite record per Alibaba: 68,3 mld euro per la festa dei single

Cina, vendite record per Alibaba

Ordini record per Alibaba, il gigante dell'e-commerce cinese, che al termine del Single's Day, annuncia vendite per 498,2 miliardi di yuan (equivalenti a 75,12 miliardi dollari e a 63,8 miliardi di euro). L'evento dello shopping on line, che ricorre l'11 novembre di ogni anno - festa delle sigle in Cina, per la sola presenza di numeri 1 nella data - viene spesso accostato al Black Friday statunitense, di cui eclissa, però, i volumi di vendita. Il risultato di quest'anno, spalmato su quattro giorni, supera, di molto, anche il record dell'anno scorso, quando gli ordini di vendita sulle piattaforme di e-commerce di Alibaba nella giornata dei single avevano raggiunto quota 268,4 miliardi di yuan, pari a 24,69 miliardi di euro, al cambio di allora