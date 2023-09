Code fuori dai negozi di tutta Italia, Swatch si rilancia con il nuovo modello

Swatch lancia il nuovo modello Bioceramic Scuba Fifty Fathoms. La collaborazione con Blancpain è un successo

Tanti anni sono passati da quando una sconosciuta fabbrica svizzera di orologi chiamata Swatch lanciò sul mercato un modello al quarzo di plastica trasparente e a buon mercato, il famoso Jelly Fish, ora oggetto di culto, quasi introvabile. Dopo un grande successo fatto di modelli nuovi, diversi, colorati e di diverso materiale il marchio si era un po’ appannato e un po’ meno ricercato soprattutto dai giovani, il target principale. Ora però la casa ha cambiato strategia e, sembra con grande successo, se si tiene conto delle code ai negozi in attesa del nuovo modello. In molte città già sabato scorso i negozi sono stati assediati da giovani soprattutto, in attesa di acquistare, il nuovo Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, realizzato in collaborazione con la settantenne casa di orologi svizzera di lusso Blancpain, specializzata in orologi subacquei.

Swatch, l'oceano alla base del nuovo modello superricercato

Dal 1992 la storica casa è parte del gruppo Swatch ma è la prima volta che nasce un prodotto in collaborazione. L’oceano è alla base del mood del nuovo gioiello. Una splendore retrò con un disegno originale dal fascino semplice e intuitivo. Tre le caratteristiche più importanti del modello: impermeabile sott'acqua con quadrante leggibile e una lunetta girevole per calcolare il tempo rimanente di ossigeno. Il Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, è così disponibile in cinque modelli ispirati ai 5 oceani. Tutti sono realizzati in materiale bioceramico diventato, per Swatch, il materiale protagonista insieme alla plastica.

Il nuovo “testimone degli oceani” è resistente all'acqua fino a 91 metri e ha tutta la tecnologia degli straconosciuti Scuba del marchio (dal 1990). Il fondo trasparente dell’orologio permette di vedere il movimento in movimento, con un rotore (che ricarica l'orologio con la mano) decorato con motivi subacquei. Un altro aspetto del successo, usato anche da altre realtà è quello dell' edizione limitata e della possibilità di acquistarne solo una a persona. Una strategia usata con lo stesso successo anche nel lancio del Bioceramic Moonswatch, fatto con Omega e venduto al prezzo top per la media della casa di 260 euro.