Coinbase crolla: perso oltre 1 mld nel trimestre. Risale il valore del bitcoin

Coinbase crolla: rosso da 1,1 miliardi e fatturato in calo di oltre il 60%

Coinbase, la maggiore società di scambio di beni digitali statunitense, ha segnato una perdita netta di 1,1 miliardo di dollari nel secondo trimestre. A renderlo noto è la stessa compagnia. Si tratta di un netto calo rispetto ai profitti per 1,6 miliardi registrati lo scorso anno e si inserisce nel contesto di una perdita di valore delle valute digitali come Bitcoin ed Ether. Nell'ultimo trimestre il fatturato è calato di oltre il 60% su base annuale, a 808 milioni di dollari. Il titolo Coinbase è sceso del 5% sul trading dopo la chiusura dei mercati finanziari. Coinbase, si legge nel report trimestrale, è in difficoltà a causa delle elevate svalutazioni sugli investimenti.Le estreme fluttuazioni mostrano inoltre come questo modello di business dipenda dagli alti e bassi dei mercati delle criptovalute.

Bitcoin in lieve rialzo

Intanto Bitcoin riprende quota. La regina delle criptovalute si attesta a 23.250 dollari, in aumento di due punti percentuali rispetto alla chiusura di ieri. Sono lontanissimi i tempi in cui la criptovaluta, a novembre del 2021, valeva oltre 57mila dollari. Ma anche il "bottom" di 19mila dollari sembra al momento scongiurato. Performance sostanzialmente stabile di Ethereum che guadagna lo 0,17% a 1.707 dollari.