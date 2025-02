Commerzbank stringe la cinghia per resistere a Unicredit: in arrivo maxi tagli di posti di lavoro

Commerzbank prevede il taglio di 3.900 posti da qui al 2028

Commerzbank, nell'aggiornamento del piano, prevede di tagliare circa 3.900 posti entro il 2028. Circa 3.300 riguardano soprattutto le funzioni centrali e le operation in Germania. La banca stima oneri di ristrutturazione per circa 700 milioni di euro al lordo degli effetti fiscali nel 2025. Allo stesso tempo, ci sarà un aumento del personale in aree selezionate, come le sedi internazionali e mBank. In definitiva, il numero di dipendenti del Gruppo Commerzbank dovrebbe rimanere costante a 36.700 dipendenti in tutto il mondo. I tagli derivano dalla digitalizzazione e dal maggiore utilizzo di sedi internazionali.

Commerzbank sfrutta il forte slancio e nell'aggiornamento della strategia fino al 2028 punta ad utile di 4,2 miliardi di euro e ad un rendimento del capitale tangibile del 15%. Per quest'anno obiettivo è di e 2,8 miliardi di euro al lordo (2,4 miliardi il netto) degli oneri di ristrutturazione per la trasformazione. Nei target rientra un ritorno di capitale attraente. Per quest'anno è previsto un payout ratio del 100% del risultato al netto delle cedole AT 1 e al lordo degli oneri di ristrutturazione per la trasformazione. Per il 2026-2028 la previsione è la stessa ma subordinata al successo dell'attuazione della strategia e al contesto macroeconomico.

Cost-income ratio è previsto in miglioramento a circa il 50% nel 2028. Focus strategico sull'espansione del business nell'asset e wealth management. Il segmento Corporate Clients si concentra principalmente su una maggiore penetrazione della clientela e sull'efficienza del capitale Si prevede una crescita continua dei ricavi nonostante ulteriori riduzioni dei tassi d'interesse: le commissioni nette dovrebbero aumentare in media di circa il 7% La digitalizzazione, l'intelligenza artificiale e il maggiore utilizzo di sedi di shoring internazionali creano maggiori guadagni di efficienza.

Commerzbank supera gli obiettivi del 2024 con utile netto in crescita del 20% a circa 2,7 miliardi di euro. Il risultato operativo è migliorato del 12% a 3,8 miliardi di euro. Il dividendo alza il dividendo a 0,65 euro I ricavi sono aumentati del 6% a 11,1 miliardi di euro grazie alla forte attività con i clienti. In crescita anche le commissioni del 7% a 3,6 miliardi di euro; sostanzialmente migliori delle previsioni. Il l margine di interesse rimane forte a 8,3 miliardi di euro nonostante la riduzione dei tassi di interessi. Il rapporto costi/ricavi è migliorato al 59% Il rendimento del capitale tangibile è pari al 9,2%, molto superiore all'obiettivo di almeno l'8%.