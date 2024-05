Confindustria: "L'energia in Italia costa il doppio rispetto al resto dell'Ue"

Energia, Confindustria lancia l'allarme sull'impennata dei costi in Italia

Confindustria bacchetta il governo Meloni per il "decreto Agricoltura". Il delegato per l'Energia spiega gli effetti di questa misura: "In Italia - dice Aurelio Regina a Il Sole 24 Ore - i costi rispetto all'Ue raddoppiano". Tutto è legato al "limite per l'istallazione dei pannelli fotovoltaici" e questo impatta "negativamente sulla produzione di energia rinnovabile necessaria a soddisfare gli obiettivi di decarbonizzazione competitiva delle imprese industriali". Regina ha usato parole forti in audizione presso la commissione industria del Senato per la conversione del decreto, e ha rappresentato l’impatto del provvedimento sulle imprese industriali italiane. La preoccupazione principale è che questa limitazione, riducendo la possibilità di istallare i grandi impianti fotovoltaici cosiddetti "utility scale" che hanno costi minori di realizzazione, possa far impennare il prezzo dell’energia in Italia.

"Voglio fornire un panorama di riferimento che più preoccupa il sistema industriale italiano e si riferisce - ha proseguito Regina in commissione Industria e lo riporta Il Sole - al costo dell’energia elettrica. Noi siamo in una situazione di particolare svantaggio competitivo rispetto ad altri paesi europei. Il divario di prezzo tra Italia e Germania è del 39%, non è mai stato così alto. Ad aprile 2024 il divario tra Italia (a 86,8 euro a megawattora) e gli altri paesi europei è stato molto marcato: +39% rispetto alla Germania (62,36 euro a megawattora), +207% rispetto alla Francia (28,23 euro a megawattora) e +535% rispetto alla Spagna (13,67 euro a megawattora). Capite come questo divario competitivo all’interno dell’Ue mini le fondamenta dello stesso mercato unico europeo, rendendo i paesi appartenenti alla Ue in competizione tra di loro".