Confindustria Medef, il decalogo post Covid: industria, riforme e transizione

"La dimensione sociale deve essere ugualmente essere al centro dei piani di rilancio: è essenziale sostenere l'inclusione e promuovere l'occupabilita' dei lavori e delle persone in cerca di lavoro. Cio' implica politiche pubbliche ambiziose per incoraggiare le assunzioni, combinate con partenariati pubblico/privato con un focus su iniziative per colmare il divario tra istruzione e bisogni del mercato del lavoro". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta Confindustria-Medef in occasione del terzo forum economico italo-francese.

Pubblichiamo qui di seguito la dichiarazione congiunta integrale di Confindustria e Medef.