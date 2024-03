Confindustria Veneto Est, a sorpresa Gozzi supera Orsini. Marenghi fuori dai giochi

Colpo di scena nella corsa per la presidenza di Confindustria: secondo quanto riferiscono fonti accreditate ad Affaritaliani.it, dalle consultazioni per la territoriale di Veneto Saf sarebbe uscito un risultato per certi versi inatteso: a Edoardo Garrone 12 voti, 9 ad Antonio Gozzi e solo 2 a Emanuele Orsini.

Quest’ultimo veniva dato come principale favorito per la corsa a Viale dell’Astronomia e, dai conteggi che Affari ha potuto visionare in esclusiva, sarebbe forte di 70 voti complessivi già accreditati. Per quanto riguarda la votazione generale, gli ultimi dati danno Orsini al 28%, Garrone al 26, mentre Gozzi si sarebbe fermato al massimo al 18%.

Ormai definitivamente fuori dai giochi Alberto Marenghi, che non dovrebbe superare il 2,5% e potrebbe ritirarsi a breve. Con i voti di Confindustria Veneto Est, però, potrebbe cambiare qualcosa, anche se al momento i valori in campo rimangono sostanzialmente invariati.