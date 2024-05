Annalisa porta Sinceramente all'Arena di Verona. "Sei ipnotizzante'. Guardate!

Annalisa porta Sinceramente all'Arena di Verona

Annalisa si esibisce live per il concerto evento “Una Nessuna Centomila” organizzato da Fiorella Mannoia.

La cantante ligure porta il suo 'Sinceramente' nella cornice magica dall’Arena di Verona.

'Sei qualcosa di ipnotizzante... la tua Voce, la tua sensualità mai volgare', commenta un fan su Youtube.

"Classe , eleganza, bravura, sinceramente Queen", chiosa un altro. "Superlativa. eleganza. charme"

Sinceramente di Annalisa all'Arena di Verona. Video



Una Nessuna Centomila - In Arena quando va in onda, dove vederlo e i cantanti sul palco

Una Nessuna Centomila - In Arena andrà in onda mercoledì 8 maggio, alle ore 21.30 su Rai1 e in contemporanea su Rai Radio2 e su RaiPlay. Le grandi voci della musica si uniscono contro la violenza sulle donne. A condurre la serata ci sarà Amadeus.

Durante la serata, si alterneranno sul palco dell’anfiteatro veronese in duetti inediti e performance emozionanti i seguenti artisti: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo.