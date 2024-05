Formula E: Berlin E-Prix Wehrlein Punta alla Vittoria

Il Tempelhof Airport Street Circuit di Berlino si prepara a ospitare il SUN Minimeal Berlin E-Prix 2024, un evento che segna le gare 9 e 10 della decima stagione del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E.

Il doppio appuntamento, in programma sabato 11 e domenica 12 maggio, promette di intensificare la battaglia per il titolo mondiale, attirando l'attenzione globale su uno dei circuiti più iconici del campionato.

Il pilota di casa Pascal Wehrlein, del team TAG Heuer Porsche, è tra i favoriti per la vittoria, cercando di consolidare il suo vantaggio in classifica con una performance memorabile davanti al pubblico tedesco. Wehrlein, attualmente in testa al campionato con due vittorie stagionali, mira a conquistare il suo primo trionfo a Berlino nella storica decima gara.

Lucas di Grassi e António Félix da Costa, veterani del circuito, sono anch'essi pronti a dare battaglia, mentre il team Jaguar TCS Racing spera di replicare il successo di Montecarlo. La competizione è ulteriormente arricchita dall'entrata di nuovi piloti come Kelvin van der Linde e Paul Aron, che sostituiranno piloti impegnati in altri eventi.

Il circuito di Tempelhof, noto per la sua superficie in cemento sconnesso e il layout tecnico aggiornato, mette alla prova le abilità di guida e le strategie dei team. L'aggiunta di nuove chicane e la modifica della posizione dell’ATTACK MODE promettono di rendere le gare ancora più imprevedibili e spettacolari.

Fuori dalla pista, il fan village di Allianz offre intrattenimento di alto livello con simulatori di Formula E, esibizioni di artisti locali e concerti live, creando un'atmosfera festosa per i fan di tutte le età.

Con la stagione al suo punto di metà, il Berlin E-Prix non è solo una gara, ma un evento imperdibile che celebra il decimo anno di Formula E nella capitale tedesca, segnando un momento significativo nella storia di questo sport in crescita.