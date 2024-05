SEA, Milano Linate diventa un aeroporto Full Biometric

SEA presenta a Milano Linate il nuovo dispositivo di FaceBoarding, grazie al quale sarà possibile effettuare l'imbarco mostrando solo il volto

SEA ha presentato oggi, presso Milano Linate, uno degli aeroporti più trafficati d'Italia, una nuova era nell'esperienza dei passeggeri: il FaceBoarding. Questo innovativo sistema biometrico consente ai viaggiatori di accedere ai controlli di sicurezza e di imbarco mostrando semplicemente il proprio volto, eliminando la necessità di documenti cartacei o elettronici. Dopo una fase sperimentale di successo, il FaceBoarding diventa ora pienamente operativo, offrendo un servizio di punta disponibile per tutte le compagnie aeree che operano nell'aeroporto. Le prime ad adottare questa tecnologia sono state Ita Airways e SAS, aprendo la strada per una trasformazione radicale nel modo in cui i passeggeri affrontano il processo di imbarco.

Questo sistema non solo semplifica e accelera i controlli di sicurezza, ma offre anche un livello superiore di sicurezza grazie al riconoscimento facciale. I passeggeri che scelgono di registrarsi per il servizio possono farlo tramite i chioschi presenti nell'aeroporto o direttamente tramite l'app mobile, che sarà disponibile a partire da giugno. Con il FaceBoarding, i passeggeri possono dire addio alla ricerca frenetica della carta d'imbarco o dei documenti d'identità nei momenti critici prima dell'imbarco. I tornelli Pre-Security e i gate diventano self-service, offrendo un'esperienza più fluida e senza intoppi.

Questa rivoluzione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra SEA, ENAC e la Polizia di Stato, che hanno garantito l'efficacia del sistema e la protezione dei dati sensibili dei passeggeri. I partner tecnologici Thales e Dormakaba hanno sviluppato rispettivamente il sistema di elaborazione biometrica e gli appositi gate, garantendo la sicurezza e l'affidabilità del FaceBoarding. Con il FaceBoarding, Milano Linate si posiziona all'avanguardia nell'innovazione aeroportuale, a confermarlo è il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presente alla conferenza stampa che ha dichiarato: "Attraverso l'adozione di queste nuove tecnologie, Milano abbraccia pienamente il suo ruolo di attore globale, respingendo con fermezza qualsiasi forma di provincialismo. Gli aeroporti, in particolare, rappresentano il punto di partenza di questa audace visione, fungendo da ponte tra la città e il mondo".

L'intervista di affaritaliani.it a Armando Brunini, CEO SEA Aeroporti di Milano

Armando Brunini, CEO SEA Aeroporti di Milano, ai microfoni di affaritaliani.it, ha dichiarato: "Questa tecnologia utilizza la biometria per sostituire la tradizionale carta di imbarco e la carta d'identità durante il transito attraverso i controlli di sicurezza e all'ingresso al gate. L'obiettivo principale è duplice: migliorare la sicurezza complessiva del processo e offrire un'esperienza più fluida e comoda ai passeggeri. Grazie a questo sistema innovativo, il passeggero potrà semplicemente mostrare il proprio volto per attraversare i punti critici dell'aeroporto, evitando la necessità di dover cercare e presentare documenti cartacei o elettronici. In questo modo, si garantisce un elevato standard di sicurezza, mentre allo stesso tempo si semplifica e si rende più efficiente il percorso del passeggero all'interno dell'aeroporto".

Lintervista di affariatlaini.it a Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC

"Il FaceBoarding rappresenta un elemento cruciale che arricchisce l'aeroporto di Milano Linate, ponendolo all'avanguardia dell'innovazione nel settore aeroportuale. È importante sottolineare anche l'integrazione intermodale fornita dalla recente apertura della metropolitana, che amplia le opzioni di trasporto per i passeggeri. Inoltre, non va trascurata la comodità offerta dalla presenza di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nelle vicinanze dell'aeroporto", ha aggiunto Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC.

"Questo progetto incarna l'idea di un aeroporto di qualità che pone l'innovazione al centro della propria strategia. Offre un'impressione positiva ai passeggeri che scelgono di arrivare in Italia e visitare la città di Milano, offrendo loro una serie di servizi all'avanguardia. La conferma di ciò si riflette nei numerosi riconoscimenti internazionali che l'aeroporto ha ottenuto, confermando la sua reputazione di eccellenza nel settore aeroportuale", ha concluso Di Palma.

L'intervista di affaritaliani.it a Donato Amoroso, CEO & Country Director di Thales Italia

Donato Amoroso, CEO e Country Director di Thales Italia, ai microfoni di affaritaliani.it, ha dichiarato: "Da diversi anni, il Gruppo Thales si impegna a migliorare l'esperienza dei passeggeri attraverso l'innovazione nella biometria. Questo impegno si traduce nella creazione di un sistema che unisce due componenti fondamentali: la semplificazione del processo di identificazione del passeggero e l'integrazione di tutti i dati pertinenti in un unico documento elettronico. Grazie a questa soluzione, l'identificazione diventa più sicura, veloce e trasparente, consentendo un accesso senza intoppi attraverso i vari controlli dell'aeroporto".

L'intervista di affaritaliani.it a Mauro Daga, Direttore Generale di Dormakaba

"Siamo estremamente orgogliosi di aver introdotto questo innovativo progetto presso l'aeroporto di Linate, un'iniziativa resa possibile grazie alla nostra avanzata tecnologia. Linate è diventato il primo aeroporto a implementare questa soluzione, che rappresenta un vero balzo in avanti nel settore aeroportuale. Si tratta di una soluzione all'avanguardia, caratterizzata da un design sofisticato, che sfrutta il potere del riconoscimento facciale. In collaborazione con Thales, siamo riusciti a offrire il servizio di FaceBoarding, migliorando significativamente l'esperienza dei passeggeri e ponendo Linate in una posizione di leadership nell'adattamento delle tecnologie più moderne nel contesto aeroportuale", ha spiegato Mauro Daga, Direttore Generale di Dormakaba ai microfoni di affaritaliani.it.