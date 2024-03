Fondazione Cariplo, Eugenio Comincini entra nella Commissione Beneficenza

Avvicendamento in Fondazione Cariplo: Eugenio Comincini è stato nominato nella Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione in sostituzione dell’avv. Mario Vanni, dimessosi per ragioni professionali. Comincini, già Senatore nella scorsa legislatura e Sindaco di Cernusco sul Naviglio dal 2007 al 2017, è presidente di In&Aut e consigliere di amministrazione della fondazione InOltre e si occupa di comunicazione e mutualità a BCC Milano, Gruppo Bancario ICCREA.