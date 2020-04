Congedo parentale esteso fino a fine maggio? La misura per chi ha figli

L'anno scolastico, quasi sicuramente, è ormai finito e in classe non si tornerà fino a settembre. Per questo motivo, su spinta soprattutto dei parlamentari e dei ministri di Italia Viva, il governo sta lavorando - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare - all'estensione della misura del congedo parentale (pari al 50% dello stipendio) almeno fino a fine maggio. L'Inps ha comunicato ieri che i lavoratori con i figli a casa potranno utilizzare il congedo previsto dal decreto Cura Italia fino al 13 aprile.



L'articolo 23 del dl ha previsto un congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.



Ora, visto che le scuole non riapriranno né dopo Pasqua né a maggio l'ipotesi è quella di prolungare la misura fino a fine maggio. Le modalità saranno le stesse di quelle previste dal Cura Italia. L'unico problema sono le coperture che il Mef sta cercando per inserire l'estensione del congedo parentale, atteso moltissime persone con figli piccoli, nel Decreto Aprile per fronteggiare le conseguenze economiche del Covd-19.