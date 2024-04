"Tu, donna, prepara il caffè": dimissioni in Consip, decade cda

Consip: si dimettono la presidente Lusi e una consigliera, decade il cda con Ad Mizzau

"La presidente Barbara Luisi e la consigliera di Consip Luisa D’Arcano si sono entrambe dimesse dai rispettivi incarichi per gli atteggiamenti sconvenienti dell’AD Marco Mizzau. Facendo così automaticamente decadere il Cda della società (tre membri)". Così scriveva nella giornata di ieri il sito internet "Sassate".

Era stato proprio il sito di Sassate il 27 marzo scorso - si legge sul sito - "a rivelare il clima creatosi in Consip per i comportamenti 'sessisti' (ma soprattutto maleducati) di Mizzau nei confronti di una dirigente dell’azienda", come la richiesta di fare il caffè, "perché tu donna sai prepararlo", o riferimenti al ciclo mestruale.

E appena cinque giorni fa, sempre Sassate aveva messo on line "l’accorata lettera di una dipendente che lamentava il silenzio dei media, delle istituzioni (ma anche della presidente), sulla situazione esistente.

Ora la Luisi ha finalmente deciso di battere un colpo. E con lei, pure la consigliera D’Arcano. Le dimissioni vengono giustificate con la solita formula un po’ ipocrita dei “motivi personali".