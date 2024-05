IIA nell’Advisory Council dell’European FS Tech Hub dell’I.C.E di SDA Bocconi

Italian Insurtech Association entra nell’ Advisory Council dell’European FS Tech Hub di Milano, il primo hub dedicato all'innovazione e all'imprenditorialità

L'Italian Insurtech Association (IIA) ha raggiunto un importante traguardo entrando a far parte dell'Advisory Council dell'European FS Tech Hub presso la prestigiosa SDA Bocconi di Milano. Questo hub innovativo è il primo del suo genere, mirato a rivoluzionare l'ambiente dell'apprendimento e della ricerca nel settore finanziario. Lanciato in concomitanza con la Call Tech Action nel 2023, il European FS Tech Hub è un'ambiziosa iniziativa di ICE SDA Bocconi, progettata per fornire un'ampia gamma di opportunità di apprendimento, workshop e corsi di formazione su misura.

L'obiettivo primario dell'European FS Tech Hub è quello di collaborare con gli attori del settore finanziario per promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità. Attraverso una serie di iniziative mirate, come workshop e corsi di formazione, l'hub si propone di affrontare tematiche cruciali quali valutazione, startup, imprenditorialità e innovazione del settore. Il suo approccio distintivo risiede nella capacità di coniugare le esigenze del settore finanziario con un'analisi dettagliata, creando così un indirizzo per la ricerca e offrendo una guida preziosa agli innovatori del settore.

“Siamo onorati di poter dare il nostro contributo e prendere parte all’European FS Tech Hub. Lo scopo di questa iniziativa è soprattutto portare competenze e visione innovativa nel mondo assicurativo, e questo combacia con la mission di Italia Insurtech Association di creare connessioni e ponti per digitalizzare del settore. L’insurtech è sempre più rilevante all’interno del mondo fintech, e a dimostrarlo anche il fatto che le compagnie assicurative, i grandi broker, i fornitori di servizi legati al mondo assicurativo siano sempre più desiderosi di investire e di integrare soluzioni all’avanguardia. É in questo contesto che l’hub di Bocconi gioca un importante ruolo di advisoring e di supporto ai protagonisti del settore. Essere nell’Advisory Council di questo hub è per noi un grande privilegio e al contempo responsabilità perché ci dà modo di osservare da vicino i cambiamenti ed essere promotori di una trasformazione che porterà molti benefici al Sistema anche in termini economici”, ha dichiara Simone Ranucci Brandimarte, Presidente IIA.

Gimede Gigante, Direttore dell’I.C.E. SDA Bocconi e dell’European FS Tech Hub, ha commentato: "L’European FS Tech Hub di Milano, sviluppato in collaborazione con diversi partner, tra cui operatori come Tinaba, Deloitte, Bcc Gruppo Iccrea, Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, Banca Progetto, Ey, Bcc San Marzano, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Esperia Investor, insieme a partner istituzionali come Abi Lab, AixIa, Assofintech, Global Thinking Foundation, IIA, Italian Tech Alliance e ai regulators, ha l'obiettivo di creare valore basandosi sulla cultura della collaborazione e sullo scambio di conoscenze tra i principali innovatori nel campo dei servizi finanziari. Tra gli obiettivi del progetto c'è la visione di un futuro in cui la tecnologia e la finanza si fondono per offrire servizi finanziari più efficienti e inclusivi. Si concentrerà su metodologie di valutazione e aspetti di gestione e governance nelle startup fintech, anche sotto l'aspetto regolatorio, per offrire supporto a diversi partecipanti, inclusi banche e assicurazioni. L'obiettivo di SDA Bocconi è essere il luogo di attrazione e valorizzazione del capitale umano e della tecnologia, per promuovere innovazione e impatto nel sistema finanziario, aspirando a diventare il punto di riferimento europeo nel fintech e lavorando su un ecosistema che ha al suo centro la città di Milano".

Il primo kickoff dell'hub sarà dedicato alla valutazione delle startup fintech, introducendo nuovi metodi di analisi e valutazione. Questi approcci innovativi saranno ulteriormente esplorati durante i workshop successivi, in programma per i mesi a venire. L'evento finale, previsto per la chiusura della Call Tech Action di novembre 2024, coinciderà con l'annuale Summit di IIA, segnando il culmine di questo viaggio verso l'innovazione e la trasformazione nel settore finanziario.