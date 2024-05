Amplifon è la prima multinazionale italiana tra i 'Leading Employer 2024'

Amplifon annuncia di essere la prima multinazionale italiana tra i 'Leading Employer 2024'

Amplifon ha raggiunto un traguardo significativo, confermando la sua posizione di leader mondiale non solo nel settore, ma anche come datore di lavoro d'eccellenza. La società è stata ufficialmente certificata come uno dei Leading Employer 2024 a livello globale, un riconoscimento prestigioso che sottolinea l'impegno di Amplifon nel fornire un ambiente di lavoro stimolante e gratificante per i suoi dipendenti. Essere la prima multinazionale italiana ad ottenere questa certificazione è un risultato straordinario, che testimonia l'attenzione e l'impegno costante dell'azienda verso lo sviluppo e il benessere dei suoi collaboratori in tutto il mondo. La certificazione non riguarda solo la sede centrale, ma anche ogni area geografica in cui Amplifon è presente, comprese Europa, Americhe e Asia-Pacifico, oltre ai 26 paesi in cui opera.

Il processo per ottenere la certificazione è stato rigoroso e articolato, comprendendo diverse fasi di valutazione. Si è partiti da un'analisi approfondita della reputazione aziendale, per poi esaminare la soddisfazione dei dipendenti, la comunicazione globale verso i nuovi talenti e i benefit complessivi offerti. Questo approccio multifasico testimonia l'impegno di Amplifon nel creare un ambiente lavorativo inclusivo e gratificante per tutti i suoi dipendenti. Leading Employer è un istituto di ricerca rinomato che valuta e certifica le aziende come datori di lavoro d'eccellenza, basandosi su un modello di analisi che valuta la forza dei marchi aziendali, inclusi credibilità e reputazione. Essere riconosciuti da un'organizzazione così autorevole è un attestato alla qualità e all'attrattività di Amplifon come datore di lavoro.

“Siamo molto orgogliosi di essere la prima multinazionale italiana tra i Leading Employer 2024, non solo a livello globale ma anche nelle diverse aree geografiche e nei singoli paesi in cui siamo presenti, a conferma dell’impegno per lo sviluppo dei nostri collaboratori in tutto il mondo. In un’azienda come Amplifon, che mette al centro il servizio e interagisce quotidianamente con il consumatore finale, le persone sono le risorse più importanti per avere successo, nonché un fattore realmente decisivo per garantire la crescita del business e migliorare ogni giorno la vita dei nostri clienti”, ha spiegato Francesca Morichini, Chief HR Officer di Amplifon.

Il gruppo Amplifon conta oggi oltre 20.000 dipendenti distribuiti in 26 paesi e cinque continenti. La diversità è uno dei punti di forza dell'azienda, con rappresentanza di oltre 100 nazionalità tra i suoi dipendenti. Inoltre, più del 70% della forza lavoro è composta da donne, con un'età media inferiore ai 40 anni. Un altro elemento che evidenzia l'impegno di Amplifon verso lo sviluppo dei suoi dipendenti è l'investimento nella formazione. Ogni anno, la società garantisce a ciascun collaboratore in media almeno tre giornate di formazione, riconoscendo così l'importanza di investire nelle competenze e nel crescita professionale dei propri dipendenti.