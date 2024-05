BMW M4 CS: innovazione e prestazioni al vertice della gamma M

La BMW M GmbH ha recentemente svelato la sua ultima creazione: la BMW M4 CS, un'edizione speciale che si colloca strategicamente tra la BMW M4 Competition Coupé con M xDrive e la limitatissima M4 CSL.

Questo nuovo modello, con un consumo di carburante di 10,2 l/100 km e emissioni di CO2 di 232 g/km secondo il ciclo WLTP, non è solo un tributo alla performance, ma un chiaro segnale dell'evoluzione del marchio nel segmento delle sportive di lusso.

Con una potenza potenziata a 405 kW (550 CV), il motore a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo offre una risposta immediata e una dinamica di guida eccezionale. Questa versione del motore, che è anche alla base del successo della BMW M4 GT3 nelle competizioni internazionali, è stata ottimizzata per l'uso intensivo in pista, ma è perfettamente a suo agio anche nel traffico quotidiano.

La nuova BMW M4 CS spicca per il suo telaio affinato e per l'uso estensivo di componenti in fibra di carbonio (CFRP), che non solo riduce il peso ma ottimizza anche la distribuzione dello stesso, conferendo al veicolo una maneggevolezza superiore e una dinamica di guida migliorata. Tra le caratteristiche distintive, troviamo cerchi in lega leggera M forgiati, pneumatici da pista di serie e un impianto frenante M Compound, con disponibilità opzionale dei freni in ceramica M Carbon.

Esteticamente, la M4 CS si fa notare per le sue verniciature esclusive BMW Individual, come Riviera Blue e Frozen Isle of Man Green, che si abbinano perfettamente con elementi in carbonio a vista come il cofano e lo splitter anteriore. Internamente, il veicolo continua a impressionare con sedili a secchiello in carbonio M, rivestimenti in pelle Merino e un abitacolo orientato alla performance pur mantenendo i comfort moderni grazie al nuovo sistema BMW iDrive basato su BMW OS 8.5.

In termini di tecnologia, la M4 CS è dotata di sistemi all'avanguardia come il BMW Curved Display, l'M Drive Professional con M Drift Analyser e l'M Laptimer, e una vasta gamma di opzioni per migliorare sia la sicurezza che il piacere di guida quotidiana, come il BMW Head-Up Display con grafica specifica M e il sistema di assistenza alla guida.

In produzione nello stabilimento BMW Group di Dingolfing a partire da luglio, con ordini aperti dalla fine di maggio, la nuova BMW M4 CS non è solo un'auto, ma una dichiarazione di intenti che promette di elevarsi come il nuovo punto di riferimento nel suo segmento. Con la sua capacità di coniugare eccellenza ingegneristica e un'estetica mozzafiato, la M4 CS è destinata a diventare un'icona moderna tra le sportive di lusso.