Consob, rinnovato Gianpaolo Barbuzzi presidente dell'Acf per 5 anni

La Commissione ha deciso di rinnovare per un secondo mandato l’incarico di Gianpaolo Barbuzzi alla presidenza dell'Acf

La Consob ha deciso di rinnovare per un secondo mandato l'incarico di Gianpaolo Barbuzzi alla presidenza dell'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), l'organismo di risoluzione stragiudiziale delle controverse tra intermediari e risparmiatori, istituito presso la Consob. Lo rende noto un comunicato. Il nuovo incarico, della durata di cinque anni e non ulteriormente rinnovabile, decorre a partire da lunedì prossimo, 13 dicembre.

Barbuzzi da ottobre 2011 a dicembre 2016, è stato responsabile della divisione amministrazione, nell'ambito della quale sono coordinate le attività concernenti la gestione del personale, le relazioni sindacali, la progettazione e gestione dell'organizzazione e dei processi lavorativi, la sicurezza e salute dei lavoratori, l'acquisizione e la gestione dei beni e servizi strumentali, la progettazione e lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi.

Nell'ambito della stessa divisione dalla medesima data fino al 31 luglio 2016 Barbuzzi è stato responsabile ad interim dell'ufficio sviluppo e supporto applicazioni. In precedenza è stato responsabile dell'ufficio sanzioni amministrative, dell'ufficio amministrazione e contratti e dell'ufficio relazioni con il pubblico.