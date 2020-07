Conte prepara il tour in Spagna e Portogallo. Rumors

Un tour in Spagna e Portogallo per compattare i Paesi mediterranei sui fondi europei del Recovery Fund e tentare di disunire il fronte dei Paesi frugali. Giuseppe Conte nei prossimi giorni, racconta il Messaggero, effettuerà un mini tour in Ue proprio in chiave Recovery Funf.

Un tour che, secondo i rumors, si concluderà lunedì prossimo a Berlino, dove il premier incontrerà la cancelliera Angela Merkel. E sempre domani il premier ha previsto un colloquio con Ursula von der Leyen in vista proprio del Consiglio europeo del 18 e 19 luglio.

E Conte sembra poter contare sul sostegno di Luigi Di Maio, anche sul Mes. Sulla linea di credito dedicata alle spese sanitarie dal Mes (Meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto Fondo salva-Stati) “non c’è alcuna battaglia ideologica, a differenza di come la questione viene spesso presentata. C’è un negoziato aperto a livello internazionale, che sta portando avanti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e noi abbiamo fiducia nelle sue parole”.