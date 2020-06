Conte pronto allo scambio Mes-Autostrade con i 5S. Rumors

Proprio nelle ore in cui Giuseppe Conte è impegnato negli Stati generali per il rilancio del Paese, l'ala dura e pura dei 5 Stelle capitanata da Alessandro Di Battista va alla carica. L'innesco, scrive oggi il Messaggero, un sondaggio che dà il Movimento guidato dal premier tra il 24 e il 30% e che di fatto annuncia la perdita del posto per Di Battista. Ma anche per Luigi Di Maio che, non a caso, si lancia in uno scambio di affettuosità inedito con il capo delegazione del Pd, Dario Franceschini.

E allora Conte, racconta il quotidiano, per uscire dall'angolo, è pronto a giocare un jolly. Per addolcire la pillola ai 5 Stelle, Conte lavora a uno scambio: via la concessione di Autostrade a Benetton, bandiera grillina, e sì al Mes. Operazione che si potrebbe però chiudere in modo indolore con il passaggio dei Benetton in minoranza in Aspi e la revisione della concessione.