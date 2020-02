Cornerstone OnDemand acquisisce Saba

Cornerstone OnDemand (NASDAQ:CSOD), azienda leader nelle soluzioni per lo sviluppo del capitale umano, ha annunciato l’accordo definitivo per l’acquisizione di Saba, leader globale nelle soluzioni di talent experience e parte del portafoglio di Vector Capital. Saba vanta oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo, erogazione e supporto di soluzioni per la formazione, la gestione delle performance e il recruiting. La transazione in contanti e azioni ha un valore stimato pari a circa 1,395 miliardi di dollari ed è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le aziende.

Con l’acquisizione di Saba, Cornerstone avrà un raggio d’azione più esteso e maggiore capacità di aiutare un gruppo più ampio e diversificato di clienti a sfruttare il potenziale del proprio staff, offrendo le giuste opportunità di formazione e sviluppo. La nuova società nata dalle due realtà conterà oltre 75 milioni di utenti e fornirà i propri servizi a circa 7.000 aziende di qualsiasi dimensione, in ogni parte del mondo.La nuova società sarà posizionata per offrire un portafoglio molto differenziato di soluzioni software per lo sviluppo del personale e la talent experience, da un lato sfruttando la gamma di prodotti esistente, dall’altro accelerandone lo sviluppo grazie a un team R&D più nutrito, maggiori risorse finanziarie e una visione condivisa per il futuro.

“È un momento davvero emozionante per i nostri team, i nostri clienti e l’intero settore” ha dichiarato Adam Miller, CEO e fondatore di Cornerstone. “Da sempre Saba e Cornerstone hanno in comune la passione per lo sviluppo delle persone e insieme potremo raggiungere traguardi straordinari. La solida esperienza e le conoscenze approfondite di Saba sono il completamento ideale per Cornerstone. Grazie a questa unione, prevediamo una notevole espansione del nostro team di product development, cosa che ci permetterà di sviluppare i prodotti più in fretta, incrementare ulteriormente la differenziazione competitiva e aiutare milioni di persone nel mondo a colmare lo skill gap.”

“Da oltre 20 anni Saba è impegnata ad aiutare i clienti di tutto il mondo ad attirare, sviluppare e coinvolgere le persone. Sono entusiasta di questa unione fra le nostre realtà, perché rappresenta un valore aggiunto per entrambe le aziende” ha commentato Phil Saunders, CEO e membro del consiglio di amministrazione di Saba. “Siamo convinti che esista una naturale affinità tra Saba e Cornerstone. Abbiamo la stessa missione, e lo stesso punto di vista sull’andamento futuro del settore. Insieme, riusciremo a soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti, guidando l’intero settore verso il futuro.”

Nel corso del 2020, Cornerstone prevede di integrare e ottimizzare il portafoglio complessivo dei prodotti, mantenendo un costante impegno per il successo dei clienti. Per favorire l’integrazione delle due aziende, decise a perseguire l’eccellenza operativa e massimizzare il client value, è stata arruolata AlixPartners.

Centerview Partners, LLC e Morgan Stanley hanno contribuito alla transazione in veste di consulenti finanziari per Cornerstone, mentre Cooley LLP ha fornito assistenza sul fronte legale. Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, N.A., Credit Suisse AG, Deutsche Bank Securities Inc. e Jefferies Finance LLC hanno erogato a Cornerstone un finanziamento garantito per la transazione. William Blair & Company, L.L.C. ha contribuito alla transazione in veste di consulente finanziario per Saba, mentre Paul Hastings LLP ha fornito assistenza sul fronte legale.

La transazione è soggetta al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura e revisione normativa, e il perfezionamento è atteso entro il secondo trimestre del 2020.