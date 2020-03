Coronavirus, Banca d'Italia: crolla l'indice Eurocoin a marzo

Crolla a 0,13 da 0,28 l'indice Eurocoin calcolato dalla Banca d'Italia. L’indicatore, che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, spiega l'istituto di via Nazionale, non coglie ancora il dispiegarsi degli effetti sull’attività economica della pandemia di coronavirus, perché solo un piccolo sottoinsieme delle informazioni attualmente disponibili per il mese di marzo impiegate per la sua costruzione è relativo agli sviluppi più recenti.

Il calo fin qui osservabile ha riflesso solo i primi effetti del crollo dei corsi azionari e, soprattutto, del diffuso deterioramento del clima di fiducia di consumatori e imprese verificatisi nella seconda metà del mese in connessione con il propagarsi della pandemia nei diversi paesi dell’area.