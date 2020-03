Coronavirus, dalla Fed Qe illimitato. Ma non basta alle Borse europee

La Federal Reserve sfodera l'artiglieria pesante ma ai mercati non basta, con gli investitori che guardano con proccupazione allo stallo al Congresso Usa sul maxi piano di aiuti all'economia. I mercati europei chiudono cosi' la seduta in territorio negativo. Milano limita i danni, con il Ftse Mib in calo di un punto percentuale, puntellata dal balzo di Bper (+14%) e di Nexi (+11,5%), che diversi analisti continuano a considerare un buon investimento nonostante le tensioni economiche e finanziarie. A Francoforte il Dax30 ha perso il 2%, a Parigi il Cac40 il 3% e a Madrid l'Ibex35 circa il 4%.

Oggi la Federal Reserve ha messo in campo una nuova misura (per molti equivalente al 'Whatever it takes" di Draghi): ha fatto sapere che acquistera' un ammontare illimitato di Treasury e di mortgage-backed securities per garantire liquidita' ai mercati finanziari, colpiti duramente dagli effetti della pandemia da coronavirus. A Piazza Affari, protagonista in negativo della seduta e' stata Cnh Industrial (-14,95%), dopo le dimissioni a sorpresa dell'amministratore delegato.

Sul fronte dei cambi, la moneta unica passa di mano a 1,0738 dollari (1,07 in avvio e 1,0695 alla chiusura di venerdi'), e a 119,714 yen (118 e 119,12), quando il biglietto verde vale 111,456 yen (110,21 e 111,356). Debole il prezzo del petrolio: il contratto sul Wti consegna Maggio vale 21,9 dollari al barile e il contratto di pari scadenza sul Brent del Mare del Nord cale 25,5 dollari al barile. Sul mercato secondario, chiusura stabile per lo spread Btp-Bund, che dopo un avvio in rialzo, ha terminato la sessione sotto quota 200 punti base.

Prima dell'apertura delle contrattazioni a Wall Street, oggi la Banca centrale americana ha annunciato che acquistera' un ammontare illimitato di Treasury e di mortgage-backed securities per sostenere i mercati finanziari, colpiti duramente dagli effetti della pandemia da coronavirus. La Fed ha inoltre annunciato nuovi programmi per la concessione di credito per complessivi 300 miliardi di dollari per sostenere le imprese. Il mercato pero' resta in attesa di sviluppi nella trattativa tra Democratici e Repubblicani per sbloccare un piano di aiuti da quasi 2.000 miliardi di dollari per aiutare imprese ed individui alle prese con gli effetti della pandemia. Tra i titoli, a Piazza Affari, le dimissioni a sorpresa del ceo Hubertus Muhlhauser hanno affondato Cnh Industrial (-14,95%).

La societa' ha reso noto che il consiglio di amministrazione ha nominato Suzanne Heywood come ceo pro tempore, in aggiunta al suo ruolo di presidente del Cda, in attesa della nomina di un altro amministratore delegato. Dalla societa' si e' gia' dimesso il cfo, Max Chiara. Secondo quanto appreso, le dimissioni di Chiara erano state gia' comunicate all'azienda e sarebbero state comunicate oggi al mercato. Chiara lascia per intraprendere una nuova avventura professionale. Ieri poi sono arrivate a sorpresa anche le dimissioni del Ceo.

"Riteniamo possa essere attribuibile al business plan quinquennale presentato lo scorso settembre che da subito ci era apparso ambizioso e difficilmente realizzabile per la limitata visibilita' macro ad inizio febbraio quando vennero pubblicati i risultati 2019 era gia' stato anticipato un difficile primo semestre per la necessita' di procedere a ulteriore destocking ed era stata ridotta la guidance di utile per azione", hanno commentato gli analisti di Equita.

Cnh Industrial ha trascinato al ribasso anche la controllante Exor (-6,13%), in una seduta negativa anche per le altre societa' della galassia Agnelli: Ferrari -4,43% e Fca -4,25%. Segni opposto per Bper banca (+14,02%) e Nexi (+11,5%), che ha incassato il "buy" di Banca Akros e un giudizio positivo anche da Mediobanca, per cui resta un buon investimento anche in questo scenario difficile.

Tra i titoli in positivo anche Diasorin (+4,66%). Il traino continua a essere la speranza che il test rapido per la diagnosi del Covid-19 entri presto il commercio, dopo avere ricevuto la settimana scorsa l'ok della Food and Drug Administration, l'autorita' americana di supervisione del mercato farmaceutico e alimentare. Bene Unipol (+3,78%), che ha confermato la distribuzione del dividendo 2019 di 0,28 euro per azione.