Coronavirus, Confesercenti: "Subito piano tutela famiglia imprese"

Uno scenario allarmante che sembra preludere ad un periodo di profonda recessione. In tale quadro, appare quanto mai urgente lo stanziamento di risorse senza precedenti a tutela di famiglie e imprese.

Secondo Silviano Di Pinto, Direttore Commerciale e Marketing di Confesercenti "il decreto Cura Italia contiene tante disposizioni in materia di lavoro e di credito alle PMI, ma il vero problema è che ci troviamo dinanzi a una crisi strutturale e tali misure rischiano di essere inadeguate sia per le imprese, sia per i privati”. In tal senso - rileva Di Pinto - occorre un piano shock con rilevanti risorse per far fronte al calo della domanda privata e sostenere il fatturato delle imprese.

La strategia da predisporre – osserva Di Pinto – deve essere garantita dallo Stato con strumenti di finanza pubblica volti a proteggere famiglie e imprese da una situazione di crisi imprevedibile quale è quella di questi giorni, senza badare ai bilanci pubblici. Vanno bene, quindi, tutti gli strumenti di politica espansiva e, per evitare il crack economico, è indispensabile mobilitare l’intero sistema finanziario”, conclude Di Pinto.