Coronavirus, dipendenti Ferrari di nuovo a lavoro: test sierologici per tutti

La Ferrari torna a lavoro. Sono mille gli addetti alla produzione tornati a lavoro a Maranello e Modena lunedì 4 maggio, entro venerdì si tornerà al completo regime di circa 2mila lavoratori. A tutti sono stati eseguiti dei test sierologici per controllare la salute e lo stesso verrà fatto anche con i dipendenti tuttora in smart working da casa, una volta terminata la fase lavorativa da remoto. Il Cavallino ha inoltre avviato “Installation Lap”. Un’attività di formazione sulla sicurezza, suddivisa in diverse giornate, rivolta ai tutti i dipendenti del marchio tornati in azienda lunedì 4. Dalle modalità di ingresso in azienda alle postazioni di lavoro, dai dispositivi di protezione individuali alle regole di condivisione degli spazi comuni. La Rossa ha messo a disposizione strumenti all’avanguardia per un rientro il più protetto possibile.