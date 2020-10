Coronavirus,gli italiani non spendono più. 1682 mld in banca, l'intero Pil 2020

Il Coronavirus fa paura e gli italiani non vogliono spendere i loro soldi. Si spiegano così i 1682 miliardi fermi nelle banche, pari all'intero Pil el 2020. I dati presentati ieri nel bollettino mensile dell’Abi - si legge sul Sole 24 Ore - segnano un incremento della liquidità sui depositi anno su anno dell’8 per cento, in aumento di 125 miliardi. A fine agosto la liquidità era già su quei livelli, a 1.671 miliardi. La realtà è che la tendenza a mettere da parte i soldi era cresciuta soprattutto tra le imprese di dimensioni più grandi già prima dell’estate: i dubbi sul vigore che avrebbe potuto avere la ripresa e i timori per una nuova crisi di liquidità legata a lockdown anche solo localizzati in alcune aree ha spinto gli imprenditori alla prudenza.

I dati del bollettino Abi - prosegue il Sole 24 Ore - confermano anche la crescita degli impieghi del settore bancario, trainata dalle garanzie pubbliche sui prestiti. L’incremento dei finanziamenti a famiglie e imprese non finanziarie è stato a settembre del 4,8 per cento anno su anno, a quota 1.316 miliardi (ad agosto l’incremento era stato del 4,1 per cento). I finanziamenti alle imprese a settembre hanno segnato l’incremento più significativo: +6% contro il +4,5 per cento del mese di agosto.