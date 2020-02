Coronavirus, Honda rinvia ancora riapertura stabilimenti Wuhan

Il gruppo giapponese Honda ha annunciato che rinvierà di nuovo la riapertura dei suoi tre stabilimenti nella città cinese di Wuhan a causa dell'impatto dell'epidemia di coronavirus. L'azienda ha annunciato che prevede di operare di nuovo il 24 febbraio, anche se non esclude una ulteriore posticipazione. Nella città focolaio, Honda conta una produzione annua totale di circa 600 mila unità.

Le attività erano state sospese lo scorso 23 gennaio, in occasione dei festeggiamenti per il capodanno cinese, ma il rientro à stato rinviato a causa della diffusione dell'epidemia. In linea di principio il produttore giapponese intendeva riprendere le attività il prossimo lunedì, ma ha scelto di rimandare per un'altra settimana. Il governo regionale della provincia di Hubei ha prolungato la sospensione delle attivita' produttive fino al 20 febbraio.