Coronavirus, il bazooka abbatte lo spread. Germania, fiducia ko. Borse +2%

Brusco rallentamento delle Borse europee dopo il crollo dell'indice Ifo, che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi. L'indicatore, nella lettura preliminare di marzo, e' sceso a 87,7 punti dai 96 di febbraio, sullo sfondo del forte rallentamento dell'economia europea dovuto all'impatto della pandemia di coronavirus. Si tratta della flessione piu' marcata dal 1991 e del livello minimo dal 2009. Il Ftse Mib di Piazza Affari, che prima della diffusione del dato guadagnava il 3,4%, segna ora +1,93%, mentre Francoforte perde l'1,3%. Parigi frena inoltre a +0,3% e Londra segna -0,6%.

Il bazooka da 750 miliardi messo in campo dalla Bce per combattere gli effetti della pandemia di coronavirus da' fiato allo spread Btp-Bund che crolla fin sotto la soglia dei 200 punti base, dopo un avvio in rialzo a 284 punti base. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e quello tedesco si attesta ora a 201 punti base, in forte calo rispetto alla chiusura di ieri a 271 punti base. Crolla anche il rendimento all'1,70% dal 2,48% del riferimento di ieri.

Sul mercato dei cambi euro/dollaro poco mosso a 1,0852 da 1,0832 ieri alla chiusura dei mercati europei. La moneta unica si rafforza contro lo yen a 118,39 (117,78) e soprattutto nei confronti della sterlina, a 0,9452 da 0,9219. La divisa britannica e' in netto calo anche nei confronti del dollaro, a 1,1487 da 1,1634, mentre il biglietto verde guadagna terreno sullo yen e si attesta a 109,05 (108,05). La sterlina aggiorna cosi' i minimi dal 1985 nei confronti del dollaro. Rimbalza dai minimi da 18 anni il petrolio: il future aprile sul Wti sale del 10,11% a 22,43 dollari al barile, mentre la consegna maggio sul Brent segna +4,78% a 26,07 dollari.

Quanto alle Borse asiatiche, l'indice Msci dei listini del settore asia-pacifico (escluso il Giappone) perde crica il 5% ai minimi da 4 anni. Affonda Seul che cede l'8,4%. In rosso Tokyo (-1,04%), dopo un avvio di seduta in terreno positivo, Shanghai (-1%), Shenzhen (+0,2%), Hong Kong (-1,9%) e Mumbai (-3,8%).

Oltre alla mossa della Bce, la Fed ieri ha garantito liquidita' ai fondi monetari, mentre la Bank of Japan ha effettuato due acquisti di bond non previsti per 12 miliardi di dollari e la Reserve Bank of Australia ha tagliato i tassi di interesse allo 0,25%, nuovo minimo storico.