Coronavirus, istituti divisi sulla prevenzione. Bancari vicini allo sciopero

Non solo i metalmeccanici, anche i bancari sono vicinissimi allo sciopero. Gli istituti di credito vanno in ordine sparso per quanto riguarda la prevenzione nell'emergenza coronavirus sulla presenza dei dipendenti in filiale e i sindacati dei lavoratori minacciano la serrata, chiedendo che venga esteso il modello Intesa-Sanpaolo e Montepaschi nell'erogazione dei servizi bancari agli sportelli.

Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori, capeggiate dalla Fabi, il sindacato più rappresentativo fra i bancari guidato da Lando Sileoni, hanno chiesto un incontro urgente all'Associazione bancaria italiana (Abi, la Confindustria delle banche, ndr) sul tema della prevenzione e sicurezza dei lavoratori a fronte della diffusione dell'epidemia, minacciando uno sciopero, in caso di risposte non soddisfacenti. La questione l'ha spiegata bene in un'intervista televisiva Sileoni che ha accusato i principali gruppi bancari di andare "in ordine sparso" sulla questione.



Il segretario generale della Fabi Lando Maria Sileoni

Le banche rientrano tra i servizi pubblici essenziali e non possono chiudere i battenti, ma i sindacati hanno chiesto una soluzione drastica per ridurre al minimo la presenza di clienti e di personale all'interno delle filiali: ingresso solo su appuntamento. Opzione applicata fra i grandi gruppi solo da Intesa-Sanpaolo e da altre realtà come Montepaschi, ma non ancora da tutte.

"Le banche non devono farsi la guerra fra loro anche su queste cose, se il governatore della Lombardia o del Piemonte decide che si può andare in banca solo su appuntamento, le banche si devono adeguare, soprattutto i grandi gruppi bancari del Nord; se non lo faranno ci porteranno allo sciopero".





"Nelle stragrande maggioranza delle filiali aperte si lavora senza mascherine, senza gel igienizzanti e senza guanti forniti dall'azienda. Al massimo, usano quelli di loro proprietà", ha denunciato poi Sileoni che ha aggiunto: "Tra l'Abi e le banche è accaduto quello che si è verificato tra il governo e le regioni: è mancato un coordinamento e i singoli gruppi bancari sono andati in ordine sparso".

@andreadeugeni