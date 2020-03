Coronavirus, le iniziative di Incontra Assicurazioni per i clienti

Le iniziative di Incontra Assicurazioni per i clienti.

A fronte dell'emergenza Coronavirus, Incontra Assicurazioni tutela i propri clienti attraverso soluzioni assicurative e servizi di assistenza h24.

La compagnia del gruppo Unipol, attraverso UniCredit My Care Salute (soluzione assicurativa proposta da Incontra Assicurazioni e distribuita da UniCredit) prevede diverse coperture che valgono anche in caso di contagio da Coronavirus: spese sostenute per visite specialistiche o esami diagnostici, diaria da ricovero, pacchetti di assistenza dedicati in caso di ricovero e utili servizi di assistenza telefonica disponibili h24 tra cui anche pareri medici immediati.

Oltre alle garanzie già previste, e in via straordinaria, in considerazione della particolare situazione in corso, Incontra Assicurazioni ha deciso di estendere gratuitamente il riconoscimento della diaria da ricovero anche nel caso in cui l’assicurato sia costretto a regime di isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone COVID-19. Inoltre, sempre a seguito di positività al tampone COVID-19, verrà eliminata la carenza dei 30 giorni prevista dalla polizza e, per le visite specialistiche e accertamenti diagnostici, verranno raddoppiati i massimali ed eliminati gli scoperti a carico degli assicurati in caso di utilizzo di centri non convenzionati.

Questa misura, senza alcun costo aggiuntivo, è valida per tutti gli assicurati beneficiari delle coperture di UniCredit My Care Salute.

Inoltre, i possessori di UniCredit My Care Salute possono contare gratuitamente sul servizio di consulenza medica sul Coronavirus tramite la Centrale Medica operativa h24 di UniSalute, la compagnia del Gruppo Unipol, dedicata alla prevenzione e tutela della salute. Per accedere al servizio, ciascun cliente potrà fare riferimento al numero verde presente in polizza.

Al fine di sensibilizzare tutti i cittadini su un tema di rilevanza internazionale, UniSalute ha anche avviato attraverso i propri canali social (tra cui il blog “InSalute”) una campagna di informazione volta a far conoscere i principali comportamenti da adottare in ottica di prevenzione da Coronavirus. Gli articoli sono redatti in collaborazione con i medici virologi del proprio Comitato Scientifico.