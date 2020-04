Coronavirus, Spread a 210 e Borse in ritirata. Lo stallo Ue fiacca i mercati

Spread in forte rialzo a 210 punti e Borse europee in negativo. I mercati tirano i remi in barca, mentre l'Eurogruppo ha appena annunciato il rinvio della riunione a domani dopo il mancato accordo sulle misure di sostegno all'economia europea. Le vendite portano in negativo Francoforte (-1%), Londra (-1,4%) e Parigi l'1,28%. L'indice Ftse Mib dopo i primi scambi cede l'1,07%.

Fra i titoli del paniere principale scatta Banca Mediolanum (+4,2%) dopo i dati sulla raccolta comunicati ieri; in calo, invece, i titoli bancari (Intesa Sanpaolo -1,3%, Unicredit -1,6%). Fra gli industriali ancora in luce Leonardo (+3,85%) mentre ritraccia leggermente (-0,3%) Fca. Bene il lusso, tonica Diasorin (+3%), in frenata l'energia.

In calo anche l'euro, che scivola a 1,083 contro il dollaro. Proseguono gli acquisti sul petrolio, in attesa della riunione allargata dell'Opec di domani in cui il mercato scommette che si raggiungerà un accordo sui tagli alla produzione: il Brent giugno sale dell'1,76% a 32,44 dollari al barile mentre il Wti maggio avanza del 4,57% a 24,71 dollari.

Viaggiano miste le Borse asiatiche, con la Borsa di Shanghai in rosso dopo che la Cina ha annunciato un aumento dei casi di Covid-19 a causa dei cosiddetti contagi di ritorno. New York e la Gran Bretagna ieri hanno registrato il piu' alto numero di morti, ma i contagi mostrano segnali di rallentamento. Migliora la situazione anche in Italia con il minor numero di nuovi infetti da quasi un mese.

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che ha beneficiato dalle attese per un attenuarsi della pandemia di coronavirus e dei dati migliori delle attese sugli ordini all'industria giapponese a febbraio. Malgrado la seduta negativa a Wall Street, al termine degli scambi, l'indice Nikkei ha segnato un rialzo del 2,1% a 19.353,24 punti mentre il piu' ampio indice Topix ha chiuso in rialzo dell'1,59% a 1.425,47 punti. In evidenza sul listino la performance dei gruppi del settore alimentari e dei consumi privati.

Sul mercato secondario, lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi schizza sopra 210 punti, dopo che ieri sera l'Eurogruppo si e' impantanato sugli eurobond. Il differenziale avanza a 210,2 punti dopo aver terminato ieri la sessione a 191 punti. Il rendimento del titolo italiano e' salito fino all'1,759%.