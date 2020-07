Coronavirus: per Swatch pesante calo del fatturato, -43,3% nel primo semestre

Coronavirus: Swatch perde 308 milioni nel primo semestre a causa dell'epidemia

Il lockdown imposto su scala praticamente mondiale per arginare il coronavirus ha influito pesantemente sul primo semestre di Swatch. Il leader mondiale dell'orologeria ha subito una perdita di 308 milioni di franchi (oltre 280 milioni di euro) fra gennaio e giugno, contro l'utile di 415 milioni ottenuto dodici mesi fa.

Pure il fatturato, sceso del 43,3%, ha accusato un duro colpo, precisa in una nota odierna il gruppo con quartiergenerale a Bienne, in Svizzera. In rosso anche il risultato operativo Ebit (-327 milioni), che invece aveva registrato un guadagno di 547 milioni nello stesso periodo del 2019. Swatch sottolinea che a causa dell'epidemia si è arrivati persino alla chiusura dell'80% dei canali di distribuzione in tutto il mondo. Tuttavia, nei mercati che si sono già messi alle spalle il lockdown, la domanda dei clienti è ora molto elevata.La società assicura a questo proposito di aver ristabilito la redditività operativa a partire da giugno. La direzione prevede uno scatto nella seconda metà dell'anno, in grado di rimediare al buco del primo semestre.