Coronavirus, tassi mutui scesi allo 0,77%

Il coronavirus sta avendo un effetto ribasso sui tassi dei mutui. Come indica Facile.it, l'incertezza dei mercati sta generando una maggiore richiesta di beni rifugio, incluso il Bund tedesco che, di conseguenza, martedì 10 marzo rendimenti inferiori. Come spesso avviene, anche l'indice Eurirs si adegua acuendo la flessione che già stava registrando e portando in basso i Taeg applicati ai mutui a tasso fisso, scivolati fino allo 0,77%. Per tradurre questi numeri in concretezza, sono state fatte delle simulazioni: un mutuo a tasso fisso, di 126.000 euro al 70%, da restituire in 25 anni. Il miglior Taeg marzo 2020: 0,77% (era 1,24% a gennaio 2020). La rata mensile e' di 455 euro (era 485 euro a gennaio 2020). Il risparmio mensile è di 30 euro.

Tassi marzo contro tassi gennaio 2019: c'è un calo

Il totale degli interessi risparmiati, quindi ammonta a 9mila euro. Il calo è ancor più significativo se si confrontano i tassi di marzo 2020 con quelli dello scorso anno (gennaio 2019). Questo significa che anche chi ha surrogato lo scorso anno potrebbe trovare grande convenienza nel surrogare il mutuo. Il miglior Taeg a marzo 2020: 0,77% (era 1,95% a gennaio 2019). La rata mensile è di 455 euro (era 529 euro a gennaio 2019). Il risparmio mensile è di 74 euro. Il totale degli interessi risparmiati è di 22.200 euro.