Cosmetici, The Body Shop finisce nelle mani del tycoon inglese Mike Jatania

Mike Jatania e Aurea Holding in trattative per acquisire The Body Shop

The Body Shop potrebbe presto cambiare proprietà grazie a un consorzio guidato dal magnate britannico Mike Jatania. Come riporta PambiancoNews, Aurea Holding, la società di investimento gestita da Jatania insieme all'ex banchiere di Ubs Group AG Paul Raphael, è attualmente in trattative esclusive con gli amministratori del marchio FRP Advisory per acquisire The Body Shop. Tra i membri del consorzio figura anche Charles Denton, ex CEO dei marchi di profumi e bellezza Molton Brown e Erno Laszlo.

Mike Jatania è famoso per aver costruito un impero cosmetico con Lornamead, che ha successivamente venduto undici anni dopo per circa 200 milioni di dollari al gigante di Hong Kong Li & Fung. Secondo le fonti, i nuovi proprietari vorrebbero mantenere tutti i negozi di The Body Shop nel Regno Unito. The Body Shop era entrato in amministrazione a febbraio, tre mesi dopo che la società di private equity Aurelius aveva accettato di acquistare la catena per 207 milioni di sterline (266 milioni di dollari).