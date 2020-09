Cosmoprof e Agenzia ICE insieme per la promozione della Cosmetica italiana

Qualità, innovazione, elevati standard di sicurezza: sono queste le parole chiave che da sempre rendono l’industria cosmetica italiana una delle protagoniste nei mercati internazionali. Da questi capisaldi il comparto cerca di ripartire dopo l’emergenza legata al Covid-19, per superare lo stallo economico e rilanciare il settore.

Nato dalla collaborazione tra Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione di riferimento mondiale per il settore, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia ICE e Cosmetica Italia, l’associazione che rappresenta l’industria cosmetica nazionale e la sua filiera, il progetto BEAUTY MADE IN ITALY ha visto nelle scorse settimane la nascita di un catalogo esclusivo delle realtà del nostro paese, tradotto oggi in 9 lingue (oltre alla versione italiana, è disponibile in inglese, spagnolo, russo, tailandese, francese, arabo, cinese e coreano). Il catalogo raccoglie 800 aziende espositrici della 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, per un totale di 3.500 brand e oltre 15.000 prodotti, ed è diventato uno strumento di business per incrementare il networking e le relazioni tra le aziende italiane da un lato, e buyer, retailer e distributori internazionali dall’altro.

Nelle prossime settimane sono in programma nuove iniziative volte a incentivare le attività di business. Tra i mercati chiave protagonisti di questa seconda fase di attività, il Latino-America: Martedì 8 settembre si svolgerà un webinar online per la presentazione del progetto BEAUTY MADE IN ITALY agli stakeholder in Messico, grazie al contributo dell’Agenzia ICE in Messico con la collaborazione della rivista Forbes. Interverranno il Presidente dell’Agenzia ICE, Carlo Ferro, il Presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, e il Presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti. Il webinar sarà anche l’occasione per fare un punto sull’evoluzione dell’universo cosmetico, con le nuove tendenze e le reazioni nei mercati internazionali dopo la pandemia, grazie ai contributi dell’agenzia di trend Beautystreams e di Euromonitor International, società di ricerche di mercato.

“Il progetto BEAUTY MADE IN ITALY, nato per supportare le nostre aziende durante l’emergenza legata alla pandemia, sta diventando un veicolo strategico per lo sviluppo del business, ed è parte di un programma di iniziative di Cosmoprof Worldwide Bologna, con nuovi strumenti specifici per rilanciare il settore – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. – Abbiamo definito in questi mesi nuove tecnologie digitali per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta, avvalendoci del supporto di istituzioni e key player internazionali al fine di offrire agli operatori di tutto il mondo i servizi più performanti. È infatti basilare oggi fare sistema, e agire compatti per lo sviluppo dell’industria cosmetica.”

“Vogliamo e dobbiamo aiutare le imprese italiane a modernizzare i processi, ad adeguarsi ai nuovi paradigmi del commercio mondiale e dell'innovazione tecnologica; e l'iniziativa lanciata oggi con Cosmoprof va in questa direzione" - afferma Carlo Ferro, Presidente dell’Agenzia ICE. - "Proprio per questo, come ICE, siamo fortemente impegnati verso il digitale e a rafforzare l'azione di supporto alle imprese e al sistema fieristico, alla luce di questo nuovo scenario. Nell'ambito del Patto per l'Export voluto dal Ministro Luigi Di Maio stiamo lavorando a una grande campagna di promozione del brand Italia e accelerando con una serie di azioni tra cui: gli accordi con numerosi marketplace con l'obiettivo di portare le imprese italiane in 59 iniziative nei canali e-commerce e della grande distribuzione offline to online in 28 paesi nel mondo; il progetto Fiera Smart 365 che consentirà alla manifestazione di vivere 356 giorni all'anno; e tante altre azioni volte ad esempio a orientare la formazione verso i digital export manager e a proseguire i progetti di impiego della tecnologia blockchain per la tutela del made in Italy. In sintesi, misure di supporto e nuovi strumenti per combinare reazione e visione affinché il nostro Paese possa tornare leader sui mercati.”

“L’industria cosmetica italiana è una eccellenza riconosciuta sui mercati internazionali per gli elevati standard dei propri prodotti. In questi mesi le nostre aziende hanno dato prova di saper reagire rapidamente all’emergenza, individuando le strategie più efficaci per affrontare con proattività scenari in continuo divenire e facendo leva sull’importanza di fare sistema – commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia. – Il progetto Beauty Made in Italy è un esempio di come fiera, industria e istituzioni collaborino strettamente per superare assieme questa fase. In un momento in cui l’incontro fisico deve essere rimandato, non smettiamo di promuovere e raccontare il valore del nostro settore”.

Le aziende italiane avranno a loro disposizione ulteriori strumenti di business e di visibilità. Dal 5 al 18 Ottobre la seconda edizione di WeCosmoprof riunirà operatori e produttori per condividere novità e tendenze in totale sicurezza. L’evento digitale di Cosmoprof trarrà vantaggio anche del supporto di key player internazionali: BORN, Needl e, novità di questi giorni, Alibaba.com. “Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei nostri espositori un’ampia gamma di proposte per sviluppare la loro attività, con piattaforme realizzate ad hoc per rispondere alle esigenze dei singoli mercati e alle specificità di ciascun canale distributivo” - dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof.