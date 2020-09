Covid, Gualtieri esulta: "Ripresa sopra le attese ma gli stimoli restano"

Ue: Gualtieri, ripresa superiore aspettative, incertezza resta

"La valutazione comune e' che c'e' in corso una ripresa dell'economia un po' superiore alle aspettative, infatti anche la Banca centrale europea ha rivisto i dati sul Pil. Ma allo stesso tempo c'e' anche molta incertezza, oltre che una ripresa differenziata a seconda dei settori". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a margine dell'Ecofin informale di Berlino incontrando la stampa italiana. E ha sottolineato: "Naturalmente si parte da un dato pesante di riduzione del Pil nel secondo trimestre che in tutti i Paesi e' stato significativo".

Ue: Gualtieri, rischio da rimozione stimoli troppo presto

"Finche' non si ritorna a livelli di Pil pre Covid sarebbe un errore reintrodurre le regole del patto di stabilita'". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a margine dell'Ecofin informale di Berlino incontrando la stampa italiana sottolineando di condividere "le parole del commissario Gentiloni: e' piu' rischioso eliminare lo stimolo troppo presto che troppo tardi". Nel quarto trimestre "c'e' molta incertezza" legata sia all'evoluzione dei contagi e all'arrivo del vaccino che ad aspetti geopolitici come Brexit, le elezioni americane e le tensioni commerciali, ha spiegato Gualtieri. Aspetti che "suggeriscono molta cautela nell'interruzione anticipata degli stimoli all'economia".

Fase 3: Gualtieri, in Ue percepito rimbalzo Italia

"Molti colleghi hanno sottolineato che i dati dell'Italia sono superiori a quelli che molti si aspettavano. Quindi l'Italia e' tra i Paesi che sta avendo in questo terzo trimestre un rimbalzo che si sente e che si vede". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a margine dell'Ecofin informale di Berlino incontrando la stampa italiana.

Mes: Gualtieri, discussa finalizzazione backstop

Durante l'Ecofin informale di Berlino "si e' discusso del fatto di finalizzare l'entrata in vigore del backstop, che e' collegato alla riforma del trattato Mes". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a margine del l'Ecofin informale di Berlino incontrando la stampa italiana. E ha sottolineato: "Non sono state prese decisioni ma abbiamo convenuto sull'opportunita' di lavorare per avere l'introduzione anticipata del backstop da fine anno prossimo". Serviranno ulteriori passaggi e questo "consentira' anche da noi in Italia di affrontare questo tema che era stato un po' congelato".

Ue: Gualtieri, con ritorno Patto Stabilita' rivedere regole

"Noi abbiamo sottolineato l'esigenza, come altri dalla Commissione europea a moltissimi paesi, di non interrompere troppo presto la politica espansiva di sostegno all'economia e quindi anche l'anno prossimo sara' necessario mantenere la sospensione delle regole del Patto di Stabilita' e avere una politica di bilancio sufficientemente espansiva in grado di sostenere la ripresa dell'economia che ci mettera' un po' ad arrivare a livelli pre Covid. Su questo mi e' sembrato ci fosse largo consenso". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a margine del l'Ecofin informale di Berlino incontrando la stampa italiana. "Quando sara' opportuno superare la 'general escape clause' cioe' la temporanea sospensione del Patto di Stabilita' e Crescita, ci sara' l'esigenza di una revisione delle regole che ne migliori il carattere", ha sottolineato.