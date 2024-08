Cracco, il ristorante nella Galleria milanese inizia a fruttare: sfondati i 900mila euro di profitti. Mentre il locale storico...

A sei anni dall’apertura nel 2018 arriva finalmente il primo utile del ristorante del noto chef Carlo Cracco nella Galleria Vittorio Emanuele, nel centro di Milano. Il bilancio 2023 appena depositato della Felix srl, proprietaria del locale, evidenzia infatti un profitto di 906mila euro rispetto alla perdita di 410mila euro del precedente esercizio. Tenendo presente che nello stato patrimoniale figuravano perdite pregresse e non ripianate per 4,6 milioni, quasi tutto l’utile del 2023 è stato destinato dall’azionista Cracco Investimenti srl (al 100% di Cracco) a parziale copertura del passivo.

L’utile è frutto di una significativa crescita dei ricavi anno su anno da 4,3 a 6,1 milioni mentre la crescita dei costi è stata contenuta da 4,8 a 5,1 milioni. Il ristorante ha beneficiato sia della piena ripresa post pandemica sia dal forte flusso di turisti a Milano. I debiti verso banche sono tutti verso la Popolare di Sondrio ma lo scorso anno Cracco ha rimborsato un milione alla banca.

Se il ristorante in galleria è andato bene ha invece frenato quello “storico” di Cracco sempre a Milano, in via Victor Hugo. La Hugo 4 srl (anch’essa controllata dalla Cracco Investimenti) ha infatti chiuso il 2023 con ricavi diminuiti anno su anno da 5,5 a 4,9 milioni e un utile crollato da un milione a poco più di 100mila euro. Male anche l’e-commerce del noto chef perché la Cracco Express srl (la terza controllata) ha visto i ricavi diminuire da 1,4 a 1,1 milioni nel 2023 e l’ultima riga passare da un mini utile di 40mila euro a una perdita di 112mila euro. Infine la holding Cracco Investimenti ha segnato un utile in progresso da 162mila a 566mila euro e tutto mandato a riserva.