Credit Suisse, su i ricavi. Ma le sanzioni per il Mozambico deprimono l'utile

Il Credit Suisse ha chiuso il terzo trimestre 2021 con un utile netto di 434 milioni di franchi svizzeri (410 milioni di euro), in calo del 21% su anno, a causa delle sanzioni legate ad alcune attività in Mozambico. Il gruppo bancario svizzero ha iscritto a bilancio 214 milioni di franchi di spese per sanzioni imposte dalle autorità americane e britanniche per porre fine alla prosecuzione dei prestiti concessi alle imprese statali del Mozambico. I ricavi sono aumentati del 5% a 5,3 miliardi di franchi, grazie soprattutto alla banca di investimento, che ha visto il giro d'affari salire del 10%. I ricavi sono leggermente superiori alle attese del mercato, che si aspettava una media di 5,1 miliardi di franchi.