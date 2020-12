Credito Fondiario completa l'acquisizione del 100% di BE Credit Management

Credito Fondiario, banca leader in Italia nel settore del servicing e degli investimenti in portafogli di crediti deteriorati , completa l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Be Credit Management (BECM), società specializzata nell’analisi e nel servicing dei crediti fiscali. L’operazione fa seguito alla partnership strategica siglata, a novembre 2018, tra Credito Fondiario e Be Finance (BEF), società leader in Italia nell’area del tax credit. Dal 2018 ad oggi Credito Fondiario ha acquistato complessivamente Crediti Fiscali per un controvalore di 160 milioni di Euro in termini di GBV di cui 54 milioni negli ultimi 6 mesi.

“La partnership con Be Finance è stata fin dagli esordi molto efficace, superando negli anni gli obiettivi che ci eravamo dati", spiega il direttore generale di Credito Fondiario, Iacopo De Francisco. "Con l’acquisizione del 100% della società, contiamo di rafforzare ulteriormente la nostra capacità di presidio e sviluppo di un segmento di business, quello dei crediti fiscali, nel quale siamo diventati operatore leader di mercato.”

A seguito dell’acquisizione BECM entrerà a far parte di Credito Fondiario: il Gruppo disporrà, all’interno del proprio perimetro, di un team di professionisti specializzati nell’analisi e nell’attività di servicing dedicata ai crediti fiscali (crediti Iva, Ires, Irap e ogni altra forma di crediti fiscali), siano essi acquisiti da procedure concorsuali ovvero da società in bonis (seppure in difficoltà finanziaria). Be Credit Management è basata a Roma e proseguirà nella propria attività di analisi e valutazione dei crediti fiscali e di servicing degli stessi.

“L’acquisizione di questa società –commenta Guido Lombardo, responsabile degli Investimenti di Credito Fondiario che gestirà l’ingresso di BECM nel Gruppo- rappresenta la prosecuzione della strategia di Credito Fondiario di continuare a sviluppare, ed espandere, le attività affini e complementari, in particolare nel settore dei tax credits".

“Nei prossimi anni puntiamo a incrementare la presenza di Credito Fondiario nel mondo dei crediti fiscali, anche alla luce delle performance che questa categoria di crediti ha saputo dimostrare nell’attuale contesto economico – conclude Mirko Briozzo, Vice Direttore Generale di Credito Fondiario – e riteniamo che questa acquisizione rappresenti lo strumento che ci permetterà di portare a termine con successo questa strategia.”