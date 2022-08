Crisi del Gas, sembra di essere in film di Kubrick

La Von der Leyen ci avverte: "Dobbiamo prepararci a una possibile interruzione totale del gas russo". Sì, c’è qualcuno che deve preparare le valigie ed é proprio lei gentile signora, insieme con quei fuoriclasse che ci hanno infilato in un vicolo cieco per far contento un incartapecorito signore al di là dell’Oceano. Nemmeno in un film di Stanley Kubrick.



* Movimento “Italia Insieme”